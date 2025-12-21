Comisia Europeană a anunțat că va aloca 205 milioane de euro, în 2026, tuturor statelor membre, pentru cofinanțarea activităților de promovare a alimentelor sustenabile și de înaltă calitate, atât în ​​Uniunea Europeană, cât și în țări terțe.

Urmărește mai jos producțiile video ale G4Food: - articolul continuă mai jos -

Concret, sumele de cofinanțare a programelor grupurilor de producători și ale altor organisme comerciale agroalimentare, vor fi repartizate astfel: 70,3 milioane pentru promovare în țări terțe și 79,7 milioane pentru activități pe piața internă.

Potrivit Bruxelles-ului, aceasta este cea mai mare alocare acordată vreodată pentru „îmbunătățirea gradului de conștientizare a consumatorilor cu privire la produsele agricole europene și la sistemele de calitate”.

Campanie de promovare a alimentelor europene

Anul acesta va include o nouă campanie de promovare a alimentelor europene în cele 27 de state membre, menită să „crească gradul de conștientizare și să încurajeze un sentiment de mândrie” în rândul consumatorilor din UE pentru „înalta calitate a produselor agroalimentare din UE” , ca parte a „stilului de viață european”, a declarat CE.

În afara UE, programele vor viza regiuni și țări cu „potențial ridicat de creștere” pentru produsele agroalimentare europene, inclusiv Regatul Unit, Japonia, Coreea de Sud, China, Singapore și America de Nord, potrivit efeagro.com

10 milioane euro, pentru participarea la târguri internaționale!

Pe de altă parte, vor fi alocate zece milioane de euro, pentru misiuni la nivel înalt ale Comisiei cu delegații de afaceri în țări terțe, campanii de promovare și informare dar și pentru participarea UE la târguri agroalimentare internaționale , precum și pentru elaborarea de manuale de intrare pe piață pentru exportatori.

Astfel, Agenția Executivă Europeană pentru Cercetare va lansa două cereri de propuneri pe 22 ianuarie 2026, una pentru așa-numitele programe „simple”, cu una sau mai multe organizații din aceeași țară a UE și o alta pentru programe „multiple”, cu cel puțin două organizații din cel puțin două state membre sau una sau mai multe organizații la nivel european.

În plus, pe 27 și 28 ianuarie anul viitor, va avea loc o zi de informare, atât la Bruxelles cât și online pentru ca beneficiarii să poată fi informați în legătură cu toate programele de promovare.