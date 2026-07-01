Laura Laurențiu este una dintre cele mai influente și respectate figuri din online-ul culinar românesc, fiind recunoscută pentru precizia tehnică și rigurozitatea cu care își construiește fiecare rețetă.
Parcursul său în mediul digital a început în februarie 2009, odată cu lansarea primului său blog, intitulat inițial „Cuina Bănățeană”. Numele făcea referire directă la gastronomia din zona Banatului, pe care a promovat-o constant. Din dorința de a se adresa unui public mult mai larg, în anul 2011 a decis să își mute proiectul pe domeniul retetecalamama.ro, un brand care a crescut rapid în notorietate. Ulterior, în noiembrie 2018, bloggerița a realizat o tranziție definitivă către propria identitate, mutând întregul conținut pe site-ul care îi poartă numele, lauralaurentiu.ro.
Deși are o formare inițială în filologie, pasiunea pentru gastronomie a determinat-o să facă pasul de la amator la profesionist. În anul 2014, Laura Laurențiu a obținut diploma de bucătar în urma unui curs de calificare absolvit sub coordonarea cunoscutului Chef Nico Lontras. Această pregătire formală se reflectă direct în calitatea materialelor sale, rețetele fiind apreciate tocmai pentru că explică în detaliu procesele din spatele gătitului, asigurând astfel succesul garantat chiar dacă nu ești (tu, cel de acasă, cel mai descurcăreț gătitor). Ulterior, experiența sa s-a extins și în zona de consultanță culinară, colaborând la realizarea unor meniuri de eveniment apreciate în industria de profil.
A descoperit, în noiembrie 2018, și bucuria scrierii de carte, lansând volumul de rețete „Duminica la prânz”, publicat la editura Curtea Veche Publishing, o carte care argumentează pentru mesele luate în familie. În paralel, Laura Laurențiu a dezvoltat o comunitate online masivă și loială nu doar pe blog, ci și pe platformele video.
Cum e Laura Laurențiu în bucătărie, cum te sfătuiește și pe tine, cel din bucătăria de acasă să începi pas cu pas să descoperi tainele gătitului afli din interviul acordat de cunoscuta creatoare de conținut pentru G4Food. Astăzi doar despre experiențe și începuturi în bucătărie, într-un alt episod afla din tainele influencer-ului Laura Laurențiu.
Laura Laurențiu: Cred că mai ușor este să începi gătind rețete simple și, dacă rezultatul e mulțumitor, să reproduci pașii urmați. Dacă îți dorești mai mult, evident, ar trebui să încerci să înțelegi tehnicile de gătit și de acolo te poți dezvolta.
G4F: În cazul tău, care au fost primii pași și în ce context? Iar după primii pași, cum ai reușit să ajungi la un nivel care să îți dea curajul să publici și să creezi un blog culinar?
Pasiunea asta m-a însoțit tot timpul și, la începutul anilor 2000, am aderat la un forum culinar. Forumurile erau platformele de socializare ale acelor ani. Pe acest forum, am intrat în contact cu alți pasionați de gastronomie, mulți dintre ei locuind în afara României. Ei veneau cu o abordare nouă, rețete diverse, dar și fotografii calitative, un mod de prezentare diferit de ceea ce văzusem eu până atunci. Unii dintre acești forumiști, pe care îi urmăream și admiram, și-au lansat propriile bloguri, prin 2007-2008. În 2009, am prins și eu curaj și l-am lansat pe al meu. La început, am scris despre tot felul de lucruri, nu doar rețete. În scurt timp, am înțeles că o nișare corectă e o alegere practică și așa am făcut.
G4F: Există „rețete de bază” mai mult sau mai puțin obligatorii în portofoliul unui om care gătește acasă, ca un abc util cu care să fie încrezător că poate porni pe acest drum? Ce ar fi obligatoriu de știut?
Există, desigur, dar în același timp există rețete (sau mai degrabă preparate) care îți plac. Cred că oamenii ar trebui să înceapă prin a încerca să pună în practică rețetele mâncărurilor preferate. Dacă reușesc să le facă pe acelea, cu singuranță se vor simți motivați să continue.
G4F: Cum procedăm ca să nu ne lasăm descurajați de eșecurile inițiale? Care ar fi tipul corect de atitudine și de acțiune în astfel de cazuri?
Există și cei pe care eșecurile îi ambiționează sau îi amuză foarte tare și probabil că ei sunt cei care, până la urmă, vor reuși să gătească cu succes.
G4F: Există o listă scurtă de ingrediente care să nu lipsească din bucătărie și la care putem apela când suntem în pană de idei și inspirație, ca să putem prepara ceva „cu ce avem în casă”?
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