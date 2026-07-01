Laura Laurențiu este una dintre cele mai influente și respectate figuri din online-ul culinar românesc, fiind recunoscută pentru precizia tehnică și rigurozitatea cu care își construiește fiecare rețetă. Pas cu pas către succes, nu doar în preparea, ci și în prezentarea de rețete Parcursul său în mediul digital a început în februarie 2009, odată cu lansarea primului său blog, intitulat inițial „Cuina Bănățeană”. Numele făcea referire directă la gastronomia din zona Banatului, pe care a promovat-o constant. Din dorința de a se adresa unui public mult mai larg, în anul 2011 a decis să își mute proiectul pe domeniul retetecalamama.ro, un brand care a crescut rapid în notorietate. Ulterior, în noiembrie 2018, bloggerița a realizat o tranziție definitivă către propria identitate, mutând întregul conținut pe site-ul care îi poartă numele, lauralaurentiu.ro. Deși are o formare inițială în filologie, pasiunea pentru gastronomie a determinat-o să facă pasul de la amator la profesionist. În anul 2014, Laura Laurențiu a obținut diploma de bucătar în urma unui curs de calificare absolvit sub coordonarea cunoscutului Chef Nico Lontras. Această pregătire formală se reflectă direct în calitatea materialelor sale, rețetele fiind apreciate tocmai pentru că explică în detaliu procesele din spatele gătitului, asigurând astfel succesul garantat chiar dacă nu ești (tu, cel de acasă, cel mai descurcăreț gătitor). Ulterior, experiența sa s-a extins și în zona de consultanță culinară, colaborând la realizarea unor meniuri de eveniment apreciate în industria de profil. A descoperit, în noiembrie 2018, și bucuria scrierii de carte, lansând volumul de rețete „Duminica la prânz”, publicat la editura Curtea Veche Publishing, o carte care argumentează pentru mesele luate în familie. În paralel, Laura Laurențiu a dezvoltat o comunitate online masivă și loială nu doar pe blog, ci și pe platformele video. Cum e Laura Laurențiu în bucătărie, cum te sfătuiește și pe tine, cel din bucătăria de acasă să începi pas cu pas să descoperi tainele gătitului afli din interviul acordat de cunoscuta creatoare de conținut pentru G4Food. Astăzi doar despre experiențe și începuturi în bucătărie, într-un alt episod afla din tainele influencer-ului Laura Laurențiu.

G4Food: Ce înseamnă să știi să gătești, pentru tine, familie și prieteni, nu ca profesionist în domeniu, ci ca soft skill foarte util în viață?

Laura Laurențiu: Nu pot răspunde din perspectiva altora. Cred că relația cu bucătăria e una intimă, pentru fiecare însemnând ceva diferit. Pentru unii e o necesitate, pentru alții e o obligație neplăcută, pentru cei mai norocoși, printre care mă număr și eu, e o bucurie. Familia mea e norocoasă la rându-i, ei fiind primii beneficiari.

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G4F: Cum învață un om să gătească, care e abordarea cea mai simplă, contează mai mult să ai o rețetă sau să înțelegi o tehnică de gătit?

Laura Laurențiu: Cred că mai ușor este să începi gătind rețete simple și, dacă rezultatul e mulțumitor, să reproduci pașii urmați. Dacă îți dorești mai mult, evident, ar trebui să încerci să înțelegi tehnicile de gătit și de acolo te poți dezvolta.

G4F: În cazul tău, care au fost primii pași și în ce context? Iar după primii pași, cum ai reușit să ajungi la un nivel care să îți dea curajul să publici și să creezi un blog culinar?

Laura Laurențiu: Primii pași sunt atât de îndepărtați, ca durată de timp, încât abia mi-i amintesc. Eram copil, nu mai știu dacă prima rețetă abordată au fost clătitele – cu care aproape c-am incendiat bucătăria – sau altceva, dar știu sigur că bucătăria mă atrăgea ca un magnet și că experimentam de zor, deși trebuia să urc pe un scăunel ca s-ajung să amestec în oalele de pe aragaz. Când am terminat clasa I, am primit ca premiu o carte de bucate pentru copii, se numea ”O prăjitură, două prăjituri” și era scrisă de Virginia Cucu Stauble. Nu povestisem niciodată despre gătit, cu învățătoarea mea, dar ea a ales cartea asta pentru mine iar eu am fost așa de încântată încât, în câteva săptămâni, am abordat toate rețetele, cu mai mult sau mai puțin succes.

Pasiunea asta m-a însoțit tot timpul și, la începutul anilor 2000, am aderat la un forum culinar. Forumurile erau platformele de socializare ale acelor ani. Pe acest forum, am intrat în contact cu alți pasionați de gastronomie, mulți dintre ei locuind în afara României. Ei veneau cu o abordare nouă, rețete diverse, dar și fotografii calitative, un mod de prezentare diferit de ceea ce văzusem eu până atunci. Unii dintre acești forumiști, pe care îi urmăream și admiram, și-au lansat propriile bloguri, prin 2007-2008. În 2009, am prins și eu curaj și l-am lansat pe al meu. La început, am scris despre tot felul de lucruri, nu doar rețete. În scurt timp, am înțeles că o nișare corectă e o alegere practică și așa am făcut.

G4F: Există „rețete de bază” mai mult sau mai puțin obligatorii în portofoliul unui om care gătește acasă, ca un abc util cu care să fie încrezător că poate porni pe acest drum? Ce ar fi obligatoriu de știut?

Există, desigur, dar în același timp există rețete (sau mai degrabă preparate) care îți plac. Cred că oamenii ar trebui să înceapă prin a încerca să pună în practică rețetele mâncărurilor preferate. Dacă reușesc să le facă pe acelea, cu singuranță se vor simți motivați să continue.

G4F: Cum procedăm ca să nu ne lasăm descurajați de eșecurile inițiale? Care ar fi tipul corect de atitudine și de acțiune în astfel de cazuri?

Nu e obligatoriu ca primele experiențe să fie eșecuri! De exemplu, eu mă străduiesc să scriu rețetele ca pentru oameni care nu au mai gătit niciodată și să le ofer atâtea detalii încât să aibă șanse de reușită. Dacă totuși se întâmplă să eșuezi, depinde de fiecare. Unii consideră – și în mod justificat – că timpul lor e prea prețios ca să persevereze într-o activitate cu puține șanse de reușită. Există oameni care muncesc foarte mult și pot să înțeleg că își doresc să-și petreacă puținul timp liber într-un mod mai recompensant decât perseverând într-o activitate pentru care nu au aptitudini.

Există și cei pe care eșecurile îi ambiționează sau îi amuză foarte tare și probabil că ei sunt cei care, până la urmă, vor reuși să gătească cu succes.

Ce să nu-ți lipsească din bucătărie

G4F: Există o listă scurtă de ingrediente care să nu lipsească din bucătărie și la care putem apela când suntem în pană de idei și inspirație, ca să putem prepara ceva „cu ce avem în casă”?

Sare, piper, paprika, ulei, ceapă, morcovi, țelină, usturoi, cartofi, conserve de fasole, concentrat de tomate. Din astea faci ușor câteva feluri de mâncare.

G4F: Ce ustensile ar trebui să nu lipsească dintr-o bucătărie, dincolo de aragaz, frigider și cuptor? Tu ce folosești cel mai mult dintre electrodomesticele medii și mici?

Cuțitul bucătarului și un cuțitaș de legume, tocător, peeler, tigaie, o sauteuză și o oală. Dintre electrocasnice, cel mai mult folosesc espressorul de cafea.

G4F: Putem vorbi de un setting minimal cu care cineva care vrea să învețe să gătească să poată porni la drum?

Să aibă măcar ustensilele pe care le-am menționat la întrebarea precedentă, să aibă o plită, un cuptor și frigider. Astea sunt obligatorii. Există, evident, multe alte electrocasnice și ustensile care îți pot face viața mai ușoară, dacă ai spațiul necesar să le depozitezi și achiziția lor se justifică, adică ai și timp să le folosești, nu doar să le cumperi ca să aglomerezi bucătăria.

G4F: Pentru că devine tot mai importantă economia de energie, date facturile tot mai mari, ai câteva sfaturi?