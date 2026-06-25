Roșiile cherry sunt apreciate pentru gustul lor intens, dulceața naturală și textura suculentă, însă modul în care sunt păstrate poate influența semnificativ aroma și prospețimea lor. De ani întregi există o dezbatere între cei care le țin în frigider și cei care preferă păstrarea la temperatura camerei, iar un specialist în știința alimentelor explică acum care este varianta recomandată, potrivit Simply Recipes.

Potrivit experților, roșiile cherry își păstrează cel mai bine gustul și aroma atunci când sunt depozitate la temperatura camerei, cel puțin în primele zile după cumpărare.

De ce sunt roșiile cherry mai aromate decât alte tipuri de roșii

Abbey Thiel, doctor în știința alimentelor, consultant și educator, explică faptul că dimensiunea redusă a roșiilor cherry contribuie direct la gustul lor intens.

„Dimensiunea lor mică înseamnă că au un raport mai mare între coajă și pulpă, ceea ce oferă acea senzație plăcută atunci când le muști. Zaharurile și acizii sunt mai concentrați, motiv pentru care gustul lor este mai intens decât al roșiilor obișnuite pentru salată”, spune specialistul.

Aceste caracteristici pot fi însă afectate atunci când roșiile sunt depozitate incorect.

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Cel mai bun loc pentru păstrarea roșiilor cherry

Potrivit lui Abbey Thiel, temperatura camerei este cea mai bună alegere atunci când roșiile vor fi consumate în următoarele zile.

„Roșiile cherry au cel mai bun gust atunci când sunt păstrate la temperatura camerei, mai ales dacă intenționați să le consumați în câteva zile. Temperaturile scăzute din frigider reduc producerea compușilor aromatici care oferă mirosul și gustul specific al roșiilor proaspete”, explică aceasta.

Cu alte cuvinte, frigiderul poate diminua aroma și intensitatea gustului, chiar dacă prelungește durata de păstrare.

Când este recomandat frigiderul

Există totuși situații în care refrigerarea devine cea mai bună soluție.

„Atunci când roșiile sunt complet coapte și încep să se înmoaie, pot fi păstrate în frigider pentru a rezista mai mult. Temperaturile scăzute nu afectează dulceața sau aciditatea, însă pot reduce din aromă”, spune Thiel.

Frigiderul este recomandat și pentru:

roșiile cherry tăiate;

salatele care conțin roșii;

salsa sau sosurile preparate cu roșii;

diferite aperitive și dip-uri în care acestea au fost deja folosite.

De unde a pornit dezbaterea despre frigider și temperatura camerei

Specialistul spune că recomandările actuale se bazează pe un studiu publicat în anul 2000, intitulat „Tomato Flavor and Aroma Quality as Affected by Storage Temperature”.

Cercetătorii au observat că roșiile păstrate la frigider prezentau:

o aciditate percepută mai puternică;

o aromă mai slabă;

un gust mai puțin intens;

o dulceață redusă comparativ cu cele ținute la temperatura camerei.

Concluziile acestui studiu au influențat recomandările actuale privind depozitarea roșiilor.

„Când vorbim despre gust și aromă, temperatura camerei rămâne cea mai bună opțiune pentru orice tip de roșii”, subliniază Abbey Thiel.

Un truc simplu dacă ai ținut roșiile în frigider

Dacă este necesar să păstrezi roșiile cherry la rece pentru a le prelungi durata de viață, specialistul recomandă un pas suplimentar înainte de consum.

Lasă-le la temperatura camerei timp de una-două ore înainte de a le mânca. Acest lucru poate ajuta la recuperarea unei părți din aromele și gustul specifice roșiilor proaspete.