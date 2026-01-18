Făina și mălaiul sunt ingrediente de bază în orice bucătărie, însă, dacă nu sunt depozitate corect, își pot pierde rapid calitatea, aroma și, în unele cazuri, pot deveni improprii consumului. Umiditatea, căldura, lumina directă și accesul la aer sunt principalii factori care accelerează alterarea acestor produse. Specialiștii recomandă câteva reguli simple, dar esențiale, pentru a ne asigura că le păstrăm în siguranță pe termen cât mai lung.

Recipientele potrivite fac diferența

Imediat după deschiderea ambalajului original, făina și mălaiul ar trebui transferate în recipiente etanșe, preferabil din sticlă, metal sau plastic alimentar cu capac bine închis. Acest lucru împiedică pătrunderea umidității, a mirosurilor străine și previne accesul eventualelor insecte alimentare.

De asemenea, recipientele transparente sunt utile pentru a observa rapid orice modificare de culoare sau apariție de impurități.

Depozitare într-un loc răcoros, uscat și întunecat

Ideal este ca aceste produse să fie păstrate într-o cămară sau dulap ferit de lumină, cu temperatură constantă și scăzută. Căldura accelerează râncezirea făinilor care conțin grăsimi naturale (în special făina integrală), iar umiditatea favorizează mucegăirea și formarea de bulgări.

Specialiștii recomandă o temperatură sub 20°C și o umiditate cât mai redusă.

Făina integrală și făina specială – reguli suplimentare

În cazul făinilor integrale sau a celor cu conținut mai mare de uleiuri naturale (făină de ovăz, migdale, năut), termenul de valabilitate este mai scurt și riscul de râncezire este mai mare. Acestea pot fi păstrate chiar și în frigider sau congelator, în recipiente bine închise, pentru a le prelungi durata de viață și a le menține prospețimea.

Etichetarea este importantă

O bună practică este etichetarea recipientelor cu data deschiderii și termenul de valabilitate. Astfel, se evită confuziile, iar ingredientele sunt utilizate la timp. Totodată, este recomandat să nu se amestece făina sau mălaiul nou cu cel vechi, pentru a nu compromite întregul lot.

Cum ne dăm seama că nu mai sunt bune de consum

Dacă făina sau mălaiul capătă miros neplăcut, ușor amar sau de mucegai, dacă apar pete, insecte sau granulație neobișnuită, acestea nu mai trebuie folosite. Chiar dacă unele schimbări par minore, consumul poate fi riscant.