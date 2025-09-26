Nu există un consens în privința paternității acestei rețete, practicată începând cu anii ’70. Un curent de gândire susține că rețeta s-a născut în Italia, mai precis la Roma, în anii ’70. Ca o încercare unui restaurant de a încerca și propune un fel de paste cu un ingredient „modern” și la modă în acei ani. Alții spun că ar fi apărut în Statele Unite, în comunitatea italo-americană, unde bucătăria italiană era adesea reinterpretată cu accente scenografice.

În fine, o a treia idee este aceea că s-au născut în Italia dar și au cunoscut un extraordinar exploit în Statele Unite. În anii ’80 celebrele penne alla vodka erau deja foarte răspândite în restaurantele italiene din New York, simbol al „bucătăriei italiene chic” pentru clasa mijlocie americană. Totodată, foarte asociate mental cu perioada de aur a epocii disco dance.

Cert este doar că prima rețetă tipărită datează din 1974, inclusă de un cunoscut actor italianal epocii, Ugo Tognazzi, mare pasionat de gastronomie, într-o carte cu rețete. Iată mai jos ilustrată această variantă considerată tradițională.

Ingrediente pentru 4 persoane de penne alla vodka

350-400g penne rigate

½ ceapă tocată fin

2 linguri ulei de măsline

40 g unt

100 g bacon tăiat cuburi foarte mici (pancetta, în original – sunt practic identice)

200 ml passata de roșii sau roșii decojite zdrobite

200 ml smântână lichidă pentru gătit

½ pahar de vodka (aprox. 40 ml)

sare și piper după gust

parmezan ras, după preferință

Procedeu

Într-o tigaie mare, se călesc ceapa tăiată foarte mărunt și baconul cuburi cât mai mici în ulei și unt. Când este suficient de rumenit, se stinge cu vodka și se ține la foc iute până alcoolul din ea se evaporă. Se adaugă acum sosul de roșii de tip passata, se completează cu sare și piper dar fără a exagera, apoi se fierbe 10 minute. Se încorporează smântâna și se amestecă până se obține un sos care tinde spre culoarea roz-portocaliu, foarte fin și catifelat, atunci când am urmat corect pașii. Între timp, cât e gata sosul, se fierb pastele penne al dente, se scurg bine și când e gata sosul se adaugă peste ele și se amalgamează bine. Se servesc cu parmezan ras, în varianta lor clasică, tradițională, dar cine vrea să experimenteze poate încerca și cu alte brânzeturi. Cu busuioc cât încape, rupt cu mâna, adăugat la final. În versiunea lor contemporană, rețeta de penne alla vodka a devenit mai ușoară, cu mai puțină smântână sau chiar deloc sau, alternativ, fără bacon. Sunt variante care pot fi experimentate, adăugând-o eventual în portofoliul personal pe cea preferată

