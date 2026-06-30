În această vară, a fost lansată înghețata „La Roja”, un desert artizanal creat special pentru a susține echipa națională a Spaniei la Cupa Mondială găzduită de Statele Unite, Canada și Mexic.

Inițiativa aparține Asociației Naționale a Producătorilor Artizani de Înghețată (ANHCEA), care reunește aproximativ 400 de membri și reprezintă peste 1.000 de gelaterii din întreaga Spanie. Prin această creație, organizația își propune să aducă împreună pasiunea pentru fotbal și tradiția înghețatei artizanale, oferind suporterilor o experiență culinară inspirată de culorile echipei naționale.

„Această idee vine de la propriul nostru comitet de la ANHCEA, deoarece desfășurăm acest tip de acțiune în fiecare an”, a declarat Mario Masiá, președintele asociației și proprietarul unei gelaterii din San Vicente del Raspeig, provincia Alicante.

O combinație de arome inspirată de steagul Spaniei

Baza înghețatei este o cremă fină din iaurt și ciocolată albă, pe care Mario Masiá o descrie drept „o pânză pe care se poate adăuga aproape orice”. Peste aceasta sunt adăugate spirale de zmeură și mango, care reproduc culorile steagului spaniol, iar nota crocantă este oferită de fistic prăjit din La Mancha.

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La final, fiecare porție este decorată cu un mic steag al Spaniei realizat din siropurile celor două fructe, transformând desertul într-un omagiu adus echipei naționale.

Combinația dintre aciditatea iaurtului natural, dulceața ciocolatei albe, aromele fructelor și textura fisticului a fost aleasă pentru a oferi un echilibru între prospețime și savoare, specific înghețatei artizanale.

Înghețata „La Roja” va avea aceeași rețetă, în toate gelateriile

Pentru a păstra aceeași calitate și același gust în întreaga țară, ANHCEA va pune la dispoziția tuturor membrilor săi rețeta oficială.

Astfel, orice gelaterie afiliată va putea produce înghețata „La Roja”, astfel încât consumatorii să regăsească aceeași experiență indiferent dacă se află în Valencia, Barcelona, Sevilla, Murcia sau în alte regiuni ale Spaniei.

Meseria de gelatier are nevoie de o nouă generație

Dincolo de promovarea echipei naționale, Mario Masiá spune că proiectul urmărește și să atragă atenția asupra meseriei de gelatier artizan.

În atelierul aflat în spatele gelateriei sale, fiecare sortiment este realizat manual, de la prepararea bazei de cremă până la sosurile din fructe și ingredientele crocante care completează produsul final.

„Formarea este esențială, în special pentru noile generații, astfel încât să putem transmite mai departe meseria de gelatier. Există o schimbare generațională și avem nevoie de oameni bine pregătiți”, subliniază acesta, pentru efeagro.com

Dacă Spania ajunge în finală, va fi lansat un nou sortimentu: Golul!

Reprezentanții ANHCEA spun că înghețata „La Roja” este doar începutul. Dacă naționala Spaniei va ajunge în finala Cupei Mondiale, asociația este pregătită să lanseze un nou sortiment special, denumit sugestiv „Golul”.

Deocamdată însă, ingredientele și rețeta acestuia sunt păstrate secrete.

ANHCEA reprezintă unul dintre cele mai importante sectoare ale înghețatei artizanale din Spania. Organizația reunește aproximativ 400 de producători, care operează peste 1.000 de gelaterii, în special în Comunitatea Valenciană, Andaluzia, Catalonia, Murcia și Insulele Baleare, dar și în tot mai multe orașe din interiorul țării.

În sezonul de vară, aceste afaceri asigură aproximativ 10.000 de locuri de muncă directe, iar campanii precum cea dedicată echipei naționale contribuie atât la promovarea produselor artizanale, cât și la creșterea vizibilității unei meserii cu tradiție în Spania.