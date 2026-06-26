O gelaterie din Iași lansează înghețata cu flori de tei. Aroma, inspirată de parfumul orașului / „Fiecare cupă trezește amintiri: plimbări prin Copou, serile liniștite de iunie, teii înfloriți și farmecul inconfundabil al Târgului Iașilor”

26 iun. 2026, HoReCa
O gelaterie din Iași lansează înghețata cu flori de tei. Aroma, inspirată de parfumul orașului / „Fiecare cupă trezește amintiri: plimbări prin Copou, serile liniștite de iunie, teii înfloriți și farmecul inconfundabil al Târgului Iașilor”
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Colaj foto G4Food
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Parfumul teilor înfloriți, unul dintre simbolurile Iașului la începutul verii, a fost transformat într-un nou sortiment de gelato artizanal. Gelateria COSI BUONO a lansat „Gelato gust de Iași”, o înghețată cu flori de tei, disponibilă în locația de pe strada Arcu nr. 3.

Potrivit reprezentanților gelateriei, florile de tei sunt lăsate la infuzat în lapte, iar înghețata este preparată zilnic în laboratorul propriu, folosind ingrediente naturale.

„Mirosul de tei e acel parfum care plutește pe străzile orașului în zilele de început de vară și care acum poate fi savurat într-o înghețată fină, delicată și surprinzător de elegantă. Fiecare cupă trezește amintiri: plimbări prin Copou, serile liniștite de iunie, teii înfloriți și farmecul inconfundabil al Târgului Iașilor. Este un gust pe care îl găsești doar la COSI BUONO, creat din dorința de a transforma o emoție și un simbol al orașului într-o experiență autentică de gelato artizanal”, a declarat Mihai Petrilă, cofondatorul gelateriei.

Urmează gelato inspirat din cocktailuri

Începând cu primul weekend din iulie, gelateria pregătește și lansarea unei noi colecții de sortimente inspirate de cocktailuri. Printre acestea se numără variante cu Aperol, Mojito și rom cu ciocolată, concepute pentru a recrea aromele asociate vacanțelor de vară.

Peste patru tone de înghețată vândute în mai puțin de un an

Reprezentanții COSI BUONO spun că, în mai puțin de un an de la deschidere, au vândut peste patru tone de înghețată. Cele mai căutate sortimente sunt fisticul, lămâia cu mentă, mango, ciocolata cu portocale și nucile cu smochine.

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Gelateria s-a remarcat și prin combinații mai puțin obișnuite, precum cheesecake cu lavandă și afine, popcorn cu caramel, pepene roșu, matcha, fructul pasiunii cu piper timut sau alune de pădure cu curmale și sirop de agave, fără zahăr adăugat.

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