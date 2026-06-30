Prețurile medii ale ouălor de găină au scăzut în luna aprilie, comparativ cu martie, în majoritatea piețelor agroalimentare din municipiile reședință de județ. În schimb, prețul mierii de albine a rămas relativ stabil, chiar dacă în unele orașe au fost înregistrate scumpiri importante, arată Buletinul statistic de prețuri publicat de Institutul Național de Statistică (INS).

Datele analizate de INS evidențiază însă diferențe semnificative între județe și în cazul altor produse alimentare, precum cartofii, fasolea uscată, ceapa sau spanacul.

Cea mai mare scădere a prețului ouălor a fost înregistrată în Alba Iulia, unde acestea s-au ieftinit cu 29,23% față de luna martie. Dar reduceri importante au mai fost consemnate în Botoșani, cu 18,64%, Zalău, cu 14,29%, Craiova, cu 12%, și Giurgiu, cu 11,67%.

Există însă și piețe unde ouăle s-au scumpit considerabil. Cea mai mare creștere a fost înregistrată în Slobozia, unde prețul a urcat cu 32,14%. Au urmat Vaslui, cu o majorare de 30%, Sfântu Gheorghe, cu 8,7%, și Arad, cu 7,69%.

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Prețuri oscilante

Potrivit INS, prețul mierii de albine a rămas, în general, stabil în luna aprilie. Cele mai importante scumpiri au fost raportate în Reșița, unde prețul a crescut cu 17,89%, în Sfântu Gheorghe, cu 16,52%, și în Suceava, cu 12,31%.

La polul opus s-au aflat Călărași, unde mierea s-a ieftinit cu 5,66%, și Târgu Mureș, cu o scădere de 4,76%.

În cazul cartofilor, cea mai mare creștere de preț a fost consemnată în Piatra Neamț, unde prețul mediu a urcat cu 13,33%. Scumpiri au mai fost înregistrate în Arad, cu 6,61%, Galați, cu 6,25%, și Craiova, cu 6,12%. În schimb, cele mai mari ieftiniri au fost raportate în Cluj-Napoca, unde cartofii au costat cu 11,11% mai puțin decât în martie. Au urmat Sfântu Gheorghe, cu o scădere de 10,71%, Zalău, cu 10,34%, și Slatina, cu 9,33%.

La fasolea uscată, cea mai mare scumpire a fost înregistrată în Suceava, unde prețul a crescut cu 6,16%. Creșteri au mai fost raportate în Târgoviște, cu 3,09%, și în Ploiești, cu 2,88%. Cea mai accentuată scădere a fost consemnată în Bacău, unde fasolea uscată s-a ieftinit cu 12,25%.

Spanacul s-a ieftinit

În cazul cepei uscate, cele mai mari majorări de preț au fost înregistrate în Miercurea Ciuc, cu 15%, Craiova, cu 11,11%, Târgu Mureș, cu 8,33%, și Târgu Jiu, cu 7,5%. Cele mai importante ieftiniri au fost raportate în Constanța, unde prețul a scăzut cu 14,17%, Giurgiu, cu 13,95%, și Sibiu, cu 11,11%.

În schimb, datele INS arată că spanacul a înregistrat cele mai mari scăderi de preț dintre produsele analizate. Cea mai amplă ieftinire a fost în Piatra Neamț, unde prețul a scăzut cu 39,13%. Reduceri importante au mai fost raportate în Deva, cu 34,69%, Zalău, cu 33,33%, și Iași, cu 32,67%. Scumpiri au fost consemnate doar punctual, în Cluj-Napoca, unde prețul a crescut cu 3,85%, și în Galați, cu 2,5%.

Potrivit Buletinului statistic de prețuri al INS, evoluțiile diferite înregistrate în piețele agroalimentare din țară reflectă particularitățile locale privind aprovizionarea și oferta disponibilă în fiecare municipiu reședință de județ.