Valul de căldură care afectează Italia îi obligă pe îngrijitorii de la Grădina Zoologică Bioparco din Roma să găsească soluții speciale pentru protejarea animalelor. Girafele, hipopotamii, tapirii, capibarele, lemurii și focile primesc hrană înghețată, piscine răcite și acces la spații climatizate pentru a face față temperaturilor extreme, potrivit Euronews.

Capitala Italiei se află sub cod roșu de caniculă, iar meteorologii au anunțat temperaturi de 36-37 de grade Celsius în ultimele zile.

Fructe și legume congelate pentru animale

Pe 26 iunie, animalele de la Bioparco au primit adevărate „festinuri înghețate”, pregătite special pentru fiecare specie.

Girafele și capibarele au primit fructe și legume congelate, în timp ce focile au fost răsfățate cu pește înghețat. Aceste delicii nu au doar rolul de a le răcori, ci și de a le stimula comportamentele naturale, transformând hrănirea într-o activitate interactivă.

Reprezentanții grădinii zoologice spun că astfel de măsuri contribuie la bunăstarea animalelor și reduc efectele negative ale perioadelor prelungite de caniculă.

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Unele specii au nevoie de aer condiționat

Potrivit lui Yitzhak Yadid, coordonator zoologic al Bioparco, anumite animale sunt deosebit de sensibile la temperaturile ridicate și au nevoie de sisteme speciale de răcire.

Speciile amfibii beneficiază de adăposturi climatizate și sisteme de răcire cu apă, în timp ce focile sunt ținute în bazine menținute la temperaturi mai mici de 25 de grade Celsius pentru a evita supraîncălzirea.

„Pentru unele animale, sistemele de răcire și spațiile climatizate sunt esențiale pentru a face față temperaturilor extreme”, explică specialistul.

Italia, sub cel mai ridicat nivel de alertă

Ministerul Sănătății din Italia a emis cel mai înalt nivel de avertizare pentru caniculă, după ce mare parte din țară a fost afectată de temperaturi extreme și perioade prelungite de disconfort termic.

În aceste condiții, măsurile luate de grădinile zoologice devin esențiale pentru protejarea animalelor, în special a celor care provin din habitate cu temperaturi mai moderate sau care sunt sensibile la schimbările climatice.

Mai mult decât o metodă de răcorire

Îngrijitorii subliniază că fructele înghețate, peștele congelat și jocurile cu gheață reprezintă și o formă de îmbogățire a mediului, menținând animalele active și stimulându-le instinctele naturale.

Astfel, măsurile adoptate nu urmăresc doar reducerea efectelor caniculei, ci și îmbunătățirea stării generale de bine a animalelor pe parcursul verii.