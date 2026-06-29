Interesul fermierilor din Harghita pentru culturile de arbuști fructiferi, precum coacăzul negru, zmeura și afinele, este în creștere, pe fondul schimbării obiceiurilor de consum și al scăderii rentabilității culturii cartofului. Totuși, noile plantații sunt înființate deocamdată pe suprafețe reduse, iar numărul solicitărilor pentru autorizare și înregistrare rămâne scăzut.

Directorul Direcției pentru Agricultură Județeană Harghita, Romfeld Zsolt, a declarat pentru AGERPRES că agricultorii încearcă să își diversifice activitatea și să urmeze tendințele pieței.

„Sunt încercări timide peste tot în județ. Pe suprafețe mici, populația înființează, în compensarea culturii de cartofi, suprafețe cu arbuști, dar totuși solicitări de înregistrare și de autorizare a plantării încă nu suntem în faza aia”, a spus Romfeld Zsolt.

Potrivit acestuia, înființarea unei plantații de arbuști fructiferi presupune realizarea unor studii de specialitate, iar înregistrarea este obligatorie pentru plantațiile care depășesc 20 de ari și pentru livezile de pomi mai mari de 50 de ari.

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În Harghita funcționează deja mai multe unități de procesare a fructelor, inclusiv o unitate de liofilizare la Remetea, însă dezvoltarea sectorului este încă într-o etapă incipientă, fermierii testând diferite variante de diversificare a culturilor.

Directorul Direcției Agricole le recomandă agricultorilor să analizeze atent rentabilitatea investiției și posibilitățile de valorificare a producției înainte de a înființa astfel de plantații.

„Eu recomand în totalitate întocmirea devizelor culturii specifice și calculul rentabilității. Necesită cheltuieli de înființare destul de mari. Dacă are piață de desfacere, recomand în totalitate, dar piața trebuie evaluată”, a precizat Romfeld Zsolt.

Datele prezentate în ședința Colegiului Prefectural Harghita arată că suprafața cultivată cu cartofi continuă să scadă. În 2026, aceasta a ajuns la aproximativ 5.000 de hectare, față de 5.900 de hectare în 2025.

Reducerea suprafețelor cultivate cu cartofi este compensată doar parțial prin extinderea culturilor de cereale, cea mai mare parte a terenurilor fiind orientată către plante furajere perene. În paralel, culturile de arbuști fructiferi încep să fie luate în calcul de tot mai mulți fermieri ca o alternativă cu potențial economic, dacă există o piață sigură pentru desfacerea producției.