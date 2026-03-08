Nu ești cel mai bun bucătar, drept pentru care ți-ai propus, de 8 Martie, să iei un buchet de flori și apoi să intrii în cea mai bună cofetărie, pentru că dulcele nu poate lipsi de pe masa de sărbătoare. Ce-ar fi însă de această Zi a Femeii să îți bucuri iubita sau mama cu niște trufe tiramisu făcute chiar de tine? Se fac foarte ușor, din puține ingrediente, sunt bune și … știți voi…gestul contează.

Ingrediente pentru trufe tiramisu

2 linguri de cafea instant (ness)

6 linguri de lichior de cafea sau Amaretto

250 g de pișcoturi

250 g de brânză mascarpone (la temperatura camerei)

100 g de unt moale (lăsat la temperatura camerei câteva ore, tăiat cuburi)

1 linguriță zahăr vanilat

Cacao de bună calitate (pentru pudrat).

Preparare

Într-un bol mic, amestecă bine cafeaua instant cu lichiorul până când granulele de cafea se dizolvă complet.

Dacă nu ai un blender sau un robot de bucătărie obișnuit, pune pișcoturile într-o pungă rezistentă (de tip zip-lock) și zdrobește-le cu un sucitor până când obții un pesmet fin. Este important să nu rămână bucăți mari, pentru ca trufele să aibă o textură fină.

Într-un bol încăpător, pune pișcoturile mărunțite. Adaugă amestecul de cafea și lichior, brânza mascarpone, untul foarte moale și zahărul vanilat. Folosește un mixer de mână la viteză medie sau o spatulă solidă pentru a omogeniza totul foarte bine, până când obții o pastă densă și maleabilă.

Pune compoziția la frigider pentru aproximativ 30-40 de minute. Acest pas este esențial pentru ca untul și brânza să se întărească puțin, facilitând modelarea. După ce s-a răcit, ia câte o linguriță din compoziție și formează în palme aproximativ 36 de sfere mici (de mărimea unei nuci).

Tăvălește fiecare sferă prin cacao pudră până când este acoperită uniform.

Așază trufele pe un platou sau într-o caserolă și lasă-le la frigider pentru cel puțin 4 ore (ideal ar fi peste noapte). În acest timp, pișcoturile vor absorbi umiditatea și aromele, iar textura va deveni perfectă.

Se servesc reci, direct de la frigider.

Poftă bună și petrecere frumoasă!