11 mart. 2026, Rețete
Rețeta de halva de casă / Unul dintre cele mai iubite preparate de post, poate fi pregătit în câteva minute din trei ingrediente simple/ Halvaua din comerț poate conține E-uri și grăsimi nesănătoase
Foto: Mercado flotante

Rețeta unei bunicuțe ne-ar putea ajuta în perioada de post. Halvaua, preparată din semințe de floarea soarelui este unul dintre alimentele cele mai cumpărate în această perioadă. Dar ce să vezi, majoritatea produselor care se comercializează în magazine conțin e-uri și grăsimi nerecomandate.

O putem însă prepara în casă, durează câteva minute și avem nevoie doar de un blender și trei ingrediente.

Ingrediente pentru halva de casă

  • 300 de g de alune de pădure
  • 300 de g de semințe decojite de floarea soarelui
  • 6 linguri de miere.

Preparare

  • Punem într-un blender alunele și semințele decojite de floarea soarelui.
  • Măcinăm fin ingredientele. Să aibă o consistență nisipoasă (dată de amestecarea uleiurilor din semințe și alune).
  • Mutăm totul într-un bol și adăugăm 6 linguri de miere.
  • Omogenizăm totul și întindem un rulou pe o hârtie de copt, o folie de aluminiu sau de prospețime.
  • Cu ajutorul foii îi dăm o formă de rulou, egal.
  • Punem la frigider până are o structură consistentă.
  • Servim câte o felie pe post de desert sau gustare.
NU exagerați cu consumul pentru că, deși conține ingrediente de calitate, are și foarte multe calorii și grăsimi!

Cele mai noi articole

Uleiul de măsline virgin și cel rafinat nu sunt la fel de benefice pentru sănătatea creierului, arată un studiu recent / Uleiul influențează microbiomul intestinal și, prin el, funcția cognitivă
Uleiul de măsline virgin și cel rafinat nu sunt la fel de benefice pentru sănătatea creierului, arată un studiu recent / Uleiul influențează microbiomul intestinal și, prin el, funcția cognitivă
Peste 4,5 milioane de români trăiesc la limita sărăciei, iar masa de Paște rămâne un lux pentru mulți / Colecta Națională de Alimente începe pe 20 martie în sute de magazine
Peste 4,5 milioane de români trăiesc la limita sărăciei, iar masa de Paște rămâne un lux pentru mulți / Colecta Națională de Alimente începe pe 20 martie în sute de magazine
Șefa unui magazin din Polonia a fost concediată după ce s-a plâns de frigul din unitate / Femeia spune că va merge în instanță
Șefa unui magazin din Polonia a fost concediată după ce s-a plâns de frigul din unitate / Femeia spune că va merge în instanță
Unde mergi în weekend: târg cu gusturi locale, direct de la producători, în curtea Ministerului Agriculturii, de joi până sâmbătă
Unde mergi în weekend: târg cu gusturi locale, direct de la producători, în curtea Ministerului Agriculturii, de joi până sâmbătă
O veste bună pentru consumatorii de cafea: prețul ar putea scădea drastic în perioada următoare, conform specialiștilor din domeniu
O veste bună pentru consumatorii de cafea: prețul ar putea scădea drastic în perioada următoare, conform specialiștilor din domeniu