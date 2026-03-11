Rețeta unei bunicuțe ne-ar putea ajuta în perioada de post. Halvaua, preparată din semințe de floarea soarelui este unul dintre alimentele cele mai cumpărate în această perioadă. Dar ce să vezi, majoritatea produselor care se comercializează în magazine conțin e-uri și grăsimi nerecomandate.
O putem însă prepara în casă, durează câteva minute și avem nevoie doar de un blender și trei ingrediente.
Ingrediente pentru halva de casă
- 300 de g de alune de pădure
- 300 de g de semințe decojite de floarea soarelui
- 6 linguri de miere.
Preparare
- Punem într-un blender alunele și semințele decojite de floarea soarelui.
- Măcinăm fin ingredientele. Să aibă o consistență nisipoasă (dată de amestecarea uleiurilor din semințe și alune).
- Mutăm totul într-un bol și adăugăm 6 linguri de miere.
- Omogenizăm totul și întindem un rulou pe o hârtie de copt, o folie de aluminiu sau de prospețime.
- Cu ajutorul foii îi dăm o formă de rulou, egal.
- Punem la frigider până are o structură consistentă.
- Servim câte o felie pe post de desert sau gustare.
NU exagerați cu consumul pentru că, deși conține ingrediente de calitate, are și foarte multe calorii și grăsimi!
