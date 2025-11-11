Luni a fost lansat oficial în România un sistem care ar putea schimba radical balanța pe piața livrărilor de alimente către clienți individuali. Este vorba despre lockerele refrigerate. Adică, mai pe românește, despre căsuțele poștale cu frigider.

Lokerele refrigerate schimbă logistica alimentară la rece

Până acum, livrările de alimente preparate au fost limitate de necesitatea ca destinatarul comenzii să poată prelua comanda direct de la curier. Acum, însă, această limitare dispare. Curierii firmelor care livrează mâncare vor putea depune preparatele direct în cutiile poștale indicate de client. Acesta va trece mai târziu să le ridice. Între timp, alimentele se vor păstra în cele mai bune condiții.

Acest model a fost gândit ca un sistem de afacere integrată, de către Carmolimp, cel mai mare producător de mâncare preparată și ambalată din România. Prin noul sistem, producătorul dorește să faciliteze accesul a câți mai mulți beneficiari la produsele sale. De aceea, s-a gândit să îi cointereseze pe cei care sunt dispuși să investească în această afacere.

„Este un proiect care schimbă modul în care se face logistica alimentară la rece în România. Ne propunem să extindem accesul la produse proaspete, livrate rapid și sigur, și, în același timp, să creăm o rețea de micro-investiții stabile, ușor de accesat de cât mai mulți oameni”, a declarat Valentin Șoneriu, directorul general al Carmolimp.

Noua soluție este dezvoltată ca model de parteneriat cu publicul larg, oferind posibilitatea oricărei persoane fizice sau juridice de a deveni partener Carmolimp prin amplasarea unui astfel de sistem pe un teren propriu. Lockerele sunt complet automatizate, asigură păstrarea temperaturii optime pentru produsele alimentare și permit consumatorilor să ridice comanda la orice oră, fără interacțiune directă.

Un parteneriat care poate aduce venituri doar cu o investiție inițială

Modelul de funcționare presupune intervenții minime din partea investitorului, mentenanța și aprovizionarea fiind gestionate centralizat de companie. În funcție de numărul de celule și de poziționare, recuperarea investiției se poate realiza în 7,6–15 luni.

Costul unui sistem cu zece celule începe de la 7.000 de euro, iar pentru un sistem extins, cu 24 de celule, investiția este de 10.000 de euro. Lockerele pot fi adaptate în funcție de contextul urban sau rural și pot fi amplasate în zone rezidențiale, instituții, spații comerciale sau în proximitatea punctelor cu trafic pietonal ridicat.

Lockerele Carmolimp sunt complet automatizate, cu monitorizare remote a temperaturii, alerte și raportare în timp real. Compania asigură mentenanța și operarea tehnică, în timp ce partenerul oferă locația, alimentarea cu energie și conexiunea la internet.

Modelul de business oferă un venit pasiv garantat în primele 7,6-15 luni, indiferent de volumul de comenzi. După această perioadă, partenerii care investesc într-un locker primesc un venit fix garantat în primul an, urmat de o plată per colet livrat, de la 1,60 euro la 2 euro, în funcție zona în care acestea sunt amplasate.