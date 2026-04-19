Actrița și cântăreața Hilary Duff mizează pe gustări clasice, bogate în proteine, atunci când este în turneu sau petrece timp în culise. Alegerea nu este întâmplătoare: aceste alimente sunt ușor de transportat, sățioase și contribuie la aportul zilnic de proteine, conform publicației Eating Well.

Într-un interviu acordat New York Times Cooking, artista a vorbit despre „riderul” ei, lista de produse pe care le cere în culise la concerte. Deși spune că selecția este „destul de plictisitoare”, conține câteva opțiuni considerate de nutriționiști printre cele mai practice gustări bogate în proteine.

Pe lista ei se regăsesc batoane din carne (jerky), brânză tip „string cheese”, dar și gustări pentru hidratare, precum chipsuri cu salsa, murături, fructe sau băuturi răcoritoare. Printre preferințe apar și produse precum Reese’s Peanut Butter Cups sau bomboane acrișoare, semn că echilibrul contează mai mult decât restricția strictă.

De ce sunt utile gustările bogate în proteine

Proteinele au un rol esențial în organism: susțin dezvoltarea masei musculare, contribuie la refacerea țesuturilor și ajută la menținerea sănătății oaselor. Din acest motiv, includerea lor în gustările dintre mese poate fi o strategie simplă pentru a completa necesarul zilnic.

Brânza tip „string cheese” oferă aproximativ 8 grame de proteine per porție și poate fi combinată cu carne slabă, precum pieptul de curcan, pentru un aport mai mare. În același timp, jerky-ul este apreciat pentru că nu necesită refrigerare și poate fi transportat ușor. Variantele comerciale pot ajunge la 10-12 grame de proteine per baton.

Combinații simple pentru gustări echilibrate

Nutriționiștii recomandă asocierea proteinelor cu alte categorii de alimente pentru un plus de echilibru. De exemplu:

jerky + fructe proaspete

brânză + nuci sau semințe

carne slabă + legume crude

Astfel de combinații aduc nu doar proteine, ci și fibre și grăsimi sănătoase, care ajută la menținerea energiei pe parcursul zilei.