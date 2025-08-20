Gustări sănătoase la birou – idei rapide și practice. Tania Fântână (nutriționist): Gustările sunt foarte importante în toată economia de calorii, de bani, de timp, a zilei

Ne petrecem la birou, unii dintre noi, cea mai mare parte din timpul zilei. Dacă dăm somnul la o parte, cea mai mare parte din ziua noastră activă se învârte în jurul laptopului și colegilor de serviciu. Este important cum ne descurcăm cu mesele noastre la birou?. Da, este, pentru că ne poate afecta kilogramele, starea de bine și influența și ce facem în restul orelor când nu suntem la birou.

Cât privește mesele principale, lucrurile sunt clare: fie ne luăm o caserolă de acasă cu mâncare, fie comandăm sau mâncăm la un local din apropierea serviciului.

Gustările sunt foarte importante în toată economia de calorii, de bani, de timp, a zilei. A doua gustare a zilei, de exemplu, îți poate da energia necesară încheierii ultimelor sarcini de serviciu și te ajută să nu vii acasă înfometat. Prima gustare a zilei poate consta din fructe de sezon care să îți potolească și setea, dar și pofta de dulce.

Ce gustări sunt potrivite la serviciu?

Fructe proaspete de sezon. Fie că le cureți și pregătești de acasă, fie că le iei așa cum le-ai cumpărat și le mănânci la serviciu, ambele idei sunt binevenite.

Nuci crude sau nuci și fructe uscate. Ideal de avut la îndemână când îți e foame. Le puteți pregăti în gramaj de 40 g ca să nu exagerați cu consumul lor.

Batoane proteice cu puțin zahăr. Țin de foame și pot chiar să înlocuiască o masă dacă adăugați un iaurt sau o brânzică de casă și 2 crackersi.

Iaurt și brânzeturi slabe

Un iaurt simplu sau un mic cub de brânză degresată poate fi gustarea perfectă pentru aport de proteine și calciu.

Sugestie: Adaugă câteva nuci sau fructe pentru un mix nutritiv și delicios.

Legume crude

Morcovii, ardeii, castraveții sau roșiile cherry sunt gustări crocante și sărace în calorii. Sunt ideale pentru hidratare și pentru aportul de vitamine.

Biscuiți integrali și cereale

Biscuiții din cereale integrale sau batoanele energizante fără zahăr adăugat pot fi o opțiune rapidă pentru a combate foamea între mese.

Sugestie: Verifică eticheta produselor și alege variantele cu cât mai puțin zahăr și cât mai multe fibre.

Variantele de beef jerky sau variante de orice altă carne uscată. Uită-te cu atenție pe lista de ingrediente și alege-le pe cele cu cel mai puțin gramaj de sare și cu cât mai puține ingrediente. Sunt pline de proteine și țin de foame ca nici o altă variantă de gustare. Dacă pui alături niște castraveți, morcovi, ardei, ai deja o mini meniu pentru o masă.

Evita tot ce înseamnă ciocolată, bomboane, caramele, orice altceva e plin de zahăr. O să îți ofere satisfacție pe moment, dar nu o să îți țină de foame și, în felul ăsta, o să te frustrezi foarte tare.

Sfaturi practice

Pregătește gustările în porții individuale la începutul săptămânii. Unele pot fi foarte calorice, așa că nu strică să le împarți pe zile și să le ambalezi ca atare.

Ține mereu o sticlă cu apă la îndemână – hidratarea ajută la reducerea senzației de foame.

Alternează gustările pentru varietate și aport complet de nutrienți, dar și ca să nu te plictisești.

Adoptarea gustărilor sănătoase la birou nu este doar un mod de a avea energie pe tot parcursul zilei, ci și un pas către un stil de viață echilibrat și sustenabil. Cu puțină organizare, ai la îndemână alternative delicioase, rapide și nutritive care te ajută să rămâi concentrat și productiv. Nu zice nimeni să îți refuzi non-stop colegii ce aduc covrigi și merdenele; poți gusta din când în când, dar foarte important este ce alegi în cea mai mare parte a timpului.