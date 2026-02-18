Într-o lume în care mesele festive, întâlnirile de afaceri și dineurile de weekend sunt tot mai frecvente, regulile de etichetă la masă rămân un indicator important al bunului simț și al culturii personale. Un video recent difuzat de CNN în secțiunea Travel abordează cele mai frecvente greșeli pe care oamenii le fac la masă și oferă sfaturi practice pentru a le evita – fie că e vorba de o cină formală sau de un prânz la restaurant.

Urmărește mai jos producțiile video ale G4Food: - articolul continuă mai jos -

Eticheta tacâmurilor – ce spun experții

Una dintre cele mai des întâlnite confuzii este legată de poziția tacâmurilor pe farfurie. Regulile clasice de etichetă folosesc poziționarea cuțitului, furculiței și lingurii pentru a transmite mesaje clare chelnerilor despre starea mesei. De exemplu:

Dacă tacâmurile sunt puse în poziția corectă la finalul mesei, personalul știe că ai terminat și poate lua farfuria. Așază cuțitul și furculița paralel, pe farfurie, orientate spre dreapta jos. Poziția este similară cu indicarea orei 4:20 pe cadranul unui ceas. Furculița se pune cu dinții în sus (în majoritatea țărilor europene). Cuțitul se așază cu lama orientată spre interior, spre furculiță. Ambele tacâmuri trebuie să fie apropiate, nu încrucișate. Această poziție semnalează clar că ai terminat și farfuria poate fi ridicată.

Dacă faci doar o pauză, tacâmurile nu se pun paralel. Le poți așeza în formă de V inversat sau ușor încrucișate pe farfurie. Mesajul transmis este: „nu luați farfuria, continui”.

Detalii care contează

Tacâmurile lăsate într-un mod neclar pe farfurie pot determina chelnerii să interpreteze greșit dacă mai dorești sau nu continuarea servirii.

Jacqueline Whitmore, expert în etichetă și invitata emisiunii CNN, explică diferența între stilul american și cel european de folosire a furculiței și cuțitului. În stilul american, tacâmurile sunt schimbate în mână după fiecare secțiune de mâncare, iar furculița este apoi răsturnată. În alte culturi, tacâmurile pot rămâne în aceeași mână după tăiere, fără a fi mutate.

Greșeli comune la restaurant

Pe lângă tacâmuri, experții atrag atenția asupra altor obiceiuri din timpul mesei care pot părea nepoliticoase:

Așezarea tacâmurilor folosite pe masă. După ce ai folosit un tacâm pentru mâncat, experții recomandă să nu îl pui pe masă. Locul său este pe farfurie în poziția adecvată sau într-un suport pe farfurie.

Pozitia șervețelului. Șervețelul trebuie așezat pe genunchi imediat ce te așezi la masă și nu ar trebui pus lângă farfurie înainte de a termina de mâncat.

Lucruri de evitat la masă. Telefonul sau alte dispozitive personale la masă, gesturi de dezgust, vorbitul cu gura plină și tulburarea altor persoane aflate la masă sunt considerate greșeli de etichetă.

De ce contează eticheta la masă?

Pentru mulți, odată cu relaxarea regulilor sociale, eticheta la masă poate părea desuetă sau excesivă. Specialiștii în etichetă spun însă că regulile nu sunt simple formalități. Ele facilitează un sentiment de confort și respect reciproc între persoanele care mănâncă împreună. „Etiquette tells the person next to you, ‘I respect you and I respect this occasion,’” explică unii consultanți în bune maniere. Adică regulile nu sunt despre rigiditate, ci despre comunicare și considerație.

Reguli esențiale pentru masa de restaurant

Câteva recomandări practice pe care experții le evidențiază includ:

Așezarea corectă a tacâmurilor pentru a marca etapele mesei.

Folosirea șervețelului imediat ce te așezi și întreaga să nu fie plimbat pe masă înainte de finalul mesei.

Evitarea telefoanelor și a gesturilor care pot deranja alți oaspeți.

Stiluri diferite, aceeași esență

În funcție de cultură, regulile pot varia. De exemplu, în stilul american tacâmurile se schimbă mai frecvent, iar în Europa există un set mai formal de poziționări ale tacâmurilor pe farfurie. Însă principiul rămâne același: comunicarea clară și respectul față de ceilalți la masă.

Într-o perioadă în care mesele împreună sunt ocazii de socializare și networking, o etichetă de bază corectă poate spune la fel de mult despre tine ca ceea ce pornește din farfurie.