Curățenie în raftul cu condimente / Ce trebuie aruncat, ce poate fi salvat și cum îți recapeți aromele pierdute

23 mai 2026, Articole / Reportaje
FOTO: Magnific
Curățenia de primăvară în bucătărie înseamnă, de cele mai multe ori, rafturi șterse, tigăi reorganizate și frigider golit. Există însă un colț care scapă adesea din atenție: raftul cu condimente. Borcănașe lipicioase, plicuri începute și condimente cumpărate pentru o singură rețetă ajung să rămână ani întregi ascunse în sertare. Specialiștii spun însă că o reorganizare simplă poate schimba complet modul în care gătim și gustul preparatelor de zi cu zi.

Potrivit recomandărilor publicate de The Telegraph și preluate de G4Media, multe dintre condimentele pe care le păstrăm nu sunt neapărat expirate, însă își pot pierde în timp aroma și intensitatea.

Cum îți dai seama dacă un condiment nu mai este bun

Experții spun că data înscrisă pe ambalaj nu este întotdeauna criteriul decisiv. Mirosul, culoarea și intensitatea aromei oferă indicii mult mai importante despre starea produsului. Sophie Steenberg, cofondatoarea companiei organice de condimente Steenbergs, recomandă un test simplu. Condimentul poate fi frecat ușor între degete pentru a activa uleiurile volatile, iar apoi mirosit pentru a vedea dacă și-a păstrat aroma. Dacă parfumul este foarte slab sau aproape inexistent, produsul și-a pierdut o mare parte din calități.

Culoarea poate reprezenta un alt indicator important. Nuanțele șterse și aspectul tern sugerează procesul de oxidare și reducerea intensității aromelor.

Nu toate condimentele aglomerate trebuie aruncate

Mulți oameni consideră că apariția cocoloașelor în recipient reprezintă automat un semn că produsul trebuie eliminat. Specialiștii spun însă că lucrurile nu stau întotdeauna astfel. Condimentele mai puțin procesate și cele fără agenți antiaglomeranți pot forma aglomerări tocmai pentru că își păstrează mai bine uleiurile naturale. În multe situații este suficientă spargerea cocoloașelor sau trecerea condimentului printr-o sită.

Timpul rămâne însă principalul inamic al aromelor. Cu toate acestea, există metode prin care unele condimente își pot recăpăta parțial intensitatea.

Cum pot fi readuse la viață aromele pierdute

Semințele întregi, precum cele de coriandru sau chimion, pot fi încălzite rapid într-o tigaie uscată timp de aproximativ un minut. Căldura ajută la eliberarea uleiurilor esențiale și poate intensifica aroma.

În cazul condimentelor măcinate, experții recomandă „înflorirea” acestora în ulei încins sau unt topit încă de la începutul preparării mâncării. Procesul contribuie la amplificarea gustului și a parfumului.

Depozitarea corectă poate prelungi durata aromelor

Locul în care sunt păstrate condimentele influențează direct durata lor de viață. Specialiștii recomandă depozitarea în spații răcoroase, uscate și ferite de lumină.

Recipientele din sticlă sau inox sunt considerate mai potrivite decât cele din plastic, în special pentru condimente bogate în uleiuri volatile, precum turmericul. De asemenea, recipientele trebuie să fie bine închise pentru a evita contactul cu umiditatea.

Potrivit experților, o colecție eficientă de condimente nu trebuie să fie foarte mare. Printre ingredientele considerate esențiale pentru o bucătărie se numără chimionul, paprika afumată, turmericul, scorțișoara, coriandrul, fulgii de chilli și ghimbirul.

 

 

