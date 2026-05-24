O bucată de carne de calitate nu are nevoie de artificii sau ingrediente complicate, ci doar de tehnică corectă. Cu nivelul de căldură potrivit și respectând cu sfințenie timpii de gătire, poți obține acasă un mușchi de vită extrem de suculent, cu o crustă rumenă și plin de savoare.

Uită de mitul că friptura de vită se gătește greu. Iată secretul unui rezultat spectaculos prin pași simpli și clari. Iată cum ne sfătuiește un chef cu stele Michelin să gătim mușchiul de vită în tigaie.

Ingrediente pentru un mușchi de vită perfect

Mușchi de vită (sau vrăbioară, tăiat în felii groase)

Ulei de măsline

Sare (de preferat sare grunjoasă sau fulgi de sare)

Piper negru proaspăt măcinat.

Preparare pas cu pas

Scoate mușchiul de vită din frigider cu cel puțin 30–45 de minute înainte de a te apuca de gătit. Lasă-l pe o farfurie, acoperit, până ajunge la temperatura camerei. Dacă pui carnea rece direct în tigaia fierbinte, fibrele se vor contracta brusc, friptura va deveni tare și nu se va găti uniform. Înainte de gătire, tamponează carnea cu un șervet de hârtie pentru a elimina complet umiditatea de la suprafață.

Pune o tigaie (ideal din fontă sau cu fundul gros) pe foc mediu spre mare. Las-o să se încingă foarte bine, apoi adaugă o cantitate mică de ulei. Uleiul trebuie să fie fierbinte, dar să nu fumege.

Așază piesa de vită în tigaie și, foarte important, nu o mișca deloc. Las-o să se rumenească bine pe prima parte până când vezi că nuanța maronie începe să urce ușor pe marginile laterale ale cărnii.

Întoarce piesa pe partea cealaltă folosind un clește (nu o înțepa niciodată cu furculița, ca să nu pierzi sucurile din interior). Repetă procesul. Dacă observi că tigaia este prea fierbinte și riscă să ardă carnea, reglează focul puțin mai încet.

Nu găti carnea doar pe fețele mari. Întoarce-o și pe margini, sigilând fiecare laterală. Acest proces declanșează celebra reacție Maillard, responsabilă pentru acea crustă maronie, caramelizată, care oferă fripturii un gust prăjit, profund și intens.

Adaugă sarea și piperul negru proaspăt măcinat abia după ce carnea este bine rumenită pe toate părțile. Condimentarea la final previne extragerea sucurilor din carne în timpul gătirii și păstrează friptura fragedă.

Scoate friptura din tigaie și așază-o pe un tocător sau o farfurie caldă. Las-o să se „odihnească” timp de 5–8 minute înainte de a o tăia. Acest răgaz permite fibrelor musculare să se relaxeze, iar sucurilor interne concentrate în mijloc să se redistribuie uniform în toată bucata de carne. Dacă o tai imediat, toată zeama se va scurge pe tocător, iar carnea va rămâne uscată.

Ai gătit totul ca un profesionist, în doar câteva minute. Poftă bună!