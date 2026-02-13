Negocierile între Uniunea Europeană şi Australia în vederea încheierii unui acord de liber-schimb au progresat bine, au dat asigurări cei doi parteneri vineri, la finalul unei vizite a unui responsabil australian la Bruxelles, relatează AFP, transmite Agerpres.

Ministrul australian pentru Comerţ, Don Farrell, s-a întâlnit joi şi vineri cu mai mulţi responsabili europeni, între care comisarul însărcinat cu negocierile comerciale, Maros Sefcovic, şi omologul său pentru agricultură Christophe Hansen.

Discuţiile “au fost constructive şi pozitive, permiţându-le celor două părţi să-şi apropie vederile într-o serie de chestiuni. S-au realizat progrese pentru reducerea distanţelor într-un mic număr de puncte care rămân de soluţionat”, au informat Comisia Europeană şi Ministerul australian al comerţului, într-un comunicat comun.

Până în prezent, ultimele tratative se purtau asupra cotelor scutite de taxe de carne de vită australiană importată. Uniunea Europeană nu voia să meargă dincolo de 30.000 de tone, în timp ce Australia solicita 40.000 de tone pe an.

Bruxellesul speră să evite o nouă serie de proteste ale fermierilor, deja furioşi împotriva unui alt acord comercial, cel semnat în acest an cu ţările latinoamericane din Mercosur.

Sindicatele agricole europene şi producătorii de carne din Franţa au criticat accelerarea negocierilor cu Australia.

“Deschiderea sporită a pieţei europene pentru carnea australiană produsă în baza unor standarde sanitare, de mediu şi sociale foarte inferioare celor cerute în Europa ar face să planeze un risc major asupra filierelor de crescători francezi”, a denunţat organizaţia interprofesională Interbev.

Zguduită de concurenţa cu China şi de taxele vamale ale SUA, Uniunea Europeană desfăşoară o politică de diversificare a parteneriatelor sale comerciale într-un ritm susţinut. După cel cu Mercosur, preşedinta Comisiei Europene a încheiat recent un acord comercial cu India.