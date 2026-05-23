Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a descoperit nereguli grave în urma unei ample acțiuni de control desfășurate la nivel național. În doar câteva zile, inspectorii au identificat probleme legate de siguranța alimentelor, produse expirate, etichetare și informarea consumatorilor, iar sancțiunile aplicate au depășit 5,15 milioane de lei. Potrivit unui comunicat transmis de instituție și citat de MEDIAFAX, verificările au avut loc în perioada 18–22 mai 2026 și au vizat operatori economici din întreaga țară. Scopul principal al acțiunii a fost verificarea modului în care sunt respectate normele privind siguranța produselor și protecția consumatorilor.

Produse expirate și carne neconformă

Lista problemelor identificate de inspectorii ANPC este una extinsă. Printre cele mai grave situații se numără comercializarea unor produse alimentare cu termenul de consum depășit și vânzarea unor produse de origine animală cu starea termică modificată. Inspectorii au găsit și produse alimentare fără elemente de identificare sau caracterizare, precum și alimente cu ambalaje deteriorate. De asemenea, în cazul produselor congelate au fost descoperite acumulări de gheață în interiorul ambalajelor, aspect care poate ridica semne de întrebare privind condițiile de depozitare.

Probleme au fost identificate și la produsele vegetale. Unele dintre acestea erau depreciate și nu aveau menționată țara de origine sau categoria de calitate. În plus, anumite produse cu adaos de grăsimi vegetale erau expuse în apropierea produselor lactate, fără delimitarea prevăzută de legislația în vigoare.

Probleme și la etichetare și informarea consumatorilor

Verificările au scos la iveală și numeroase deficiențe privind informarea cumpărătorilor. În unele cazuri lipseau prețurile și informațiile obligatorii pentru consumatori. Au fost identificate și nereguli privind produsele textile. Inspectorii au constatat informări incomplete legate de compoziția fibroasă și lipsa traducerilor în limba română.

Probleme similare au fost găsite și în cazul jucăriilor și al altor produse nealimentare. Unele articole nu conțineau informații despre materialele folosite la fabricare, iar în alte situații lipseau instrucțiunile, avertismentele și recomandările de utilizare în limba română. Autoritatea a constatat și lipsa unor informații esențiale despre producători sau importatori, inclusiv nume, adresă și date de contact. Totodată, au fost descoperite deficiențe privind promoțiile, inclusiv lipsa menționării perioadelor promoționale.

Amenzi de peste 5 milioane de lei

În urma verificărilor, ANPC a aplicat 1.114 amenzi contravenționale, în valoare totală de peste 5,15 milioane de lei. De asemenea, inspectorii au emis 918 avertismente. Valoarea produselor verificate în cadrul controalelor a depășit 12 milioane de lei. Autoritatea a dispus oprirea definitivă de la comercializare a produselor neconforme în valoare de peste 300.000 de lei.

Totodată, produse în valoare de peste 1,1 milioane de lei au fost oprite temporar de la vânzare până la remedierea problemelor constatate. În nouă cazuri, ANPC a dispus inclusiv suspendarea prestării serviciilor până la remedierea deficiențelor identificate.