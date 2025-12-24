Dacă îți place să ai un aranjament frumos pe masa de Crăciun, dar în același timp oaspeții să se simtă bine și comod, să nu fie sufocați de decorațiuni ori prea multă mâncare, câteva decizii inspirate și puțină organizare te ajută mai mukt decât îți imaginezi.

Nu ai nevoie de veselă specială sau reguli complicate pentru o masă de Crăciun frumoasă, ci doar de puțină creativitate, bun gust și bun simț.

Alege o bază solidă

Pornește de la o față de masă sau o traversă în culori de sezon: alb, roșu, verde sau bej. Dacă masa este din lemn și arată bine, o traversă centrală poate fi suficientă. Nu uita să o calci, să nu arate mototolit.

Decorațiuni puține, dar bine alese

Nu încărca masa. Una sau două lumânări, câteva globuri, crenguțe de brad sau o ghirlandă simplă sunt mai eficiente decât multe obiecte mici împrăștiate.

Farfuriile: mai puține, pentru i imagine mai aerisită

Pune pe masă doar farfuria mare și cea de aperitiv.

Adu bolurile pentru supă doar după ce aperitivele sunt strânse.

Farfuriile de desert se aduc la final odată cu deserturile.

Masa va părea astfel mai ordonată și mai ușor de gestionat.

Tacâmurile au o anumită ordine

Furculița în stânga, cuțitul și lingura în dreapta.

Dacă ai mai multe feluri, așază tacâmurile în ordinea folosirii.

Desertul și cafeaua au nevoie de lingurițe, linguri sau furculițe și cuțite separate, în funcție de ceea ce se servește.

Paharele – mai bine adaugi decât să aglomerezi masa

Începe cu un pahar de apă la fiecare loc. Restul paharelor (vin, bere, șampanie, digestiv) se aduc pe rând, în funcție de ce se servește sau de ce doresc invitații. Nu toată lumea bea același lucru și e de preferat să aduci fiecăruia paharul recomandat pentru tipul său de băutură.

Mâncarea se servește, nu se gătește la masă

Nu aduce oale și tigăi la masă.

Transferă mâncarea pe platouri sau în boluri.

Sosurile, sarea și piperul stau în recipiente mici, ușor de folosit, cu lingurița proprie.

Aperitivele arată mai bine aranjate pe un platou

Grupează-le logic și decorează-le discret cu legume, murături sau verdeață. Poți adăuga crenguțe de brad sau lumânări mici între platouri.

Pâinea și garniturile sunt la fel de importante ca preparatele în sine

Pâinea tăiată arată mai bine într-un coșuleț acoperit cu un șervet curat sau un șervețel colorat. Mămăliga, cartofii sau alte garnituri se pun pe platouri separate.

Șervețelele fac diferența

Șervețelele textile dau un aer elegant, mai ales cu inele decorative.

Cele de hârtie trebuie să fie colorate și de calitate.

Așază-le pe farfurie sau în stânga acesteia.

Dacă te pricepi le poți modela în forme de sezon.

Regula de aur

Dacă invitații se pot mișca ușor la masă și totul este la îndemână, ai aranjat masa corect. Funcționalitatea bate frumusețea și designul întotdeauna. La urma urmei, e o masă cu prietenii sau rudele și trebuie să ne simțim bine, nu să fim cei mai admirați pe instagram.