Un caz grav de toxiinfecție alimentară a izbucnit la una dintre cele mai exclusiviste școli private din Ilfov. Cel puțin cinci elevi au ajuns la spital cu probleme digestive severe, iar unul dintre copii a avut nevoie de internare la Secția de Terapie Intensivă (ATI), transmite MEDIAFAX.

Părinții acuză conducerea unității de învățământ că le-a pus în pericol copiii prin servirea de mâncare stricată. Revolta acestora a fost confirmată în mod oficial de controalele inspectorilor ANSVSA, care au descoperit nereguli de neimaginat în bucătăria unității de elită.

Pește expirat de un an, folosit la meniul copiilor

În urma verificărilor de urgență, inspectorii sanitari-veterinari au confiscat și retras de la preparare nu mai puțin de 60 de kilograme de alimente expirate. Printre produsele alterate destinate elevilor și copiilor de la grădiniță se afla inclusiv pește cu termenul de valabilitate depășit încă din anul 2025.

Conform informațiilor publicate de Gândul, starea unuia dintre elevi, copilul unui cunoscut om de afaceri din România, a fost atât de gravă încât medicii au decis transferul său direct la ATI din cauza complicațiilor digestive gastrice.

Cantina suspendată și amendă de 27.000 de lei

Lista deficiențelor găsite în zona de luat masa de la British School of Bucharest este lungă:

Produse fără documente de proveniență și probleme grave de trasabilitate.

Întreruperea gravă a lanțului frigorific obligatoriu.

Condiții igienico-sanitare complet necorespunzătoare în spațiile de depozitare și preparare a hranei.

Ca urmare a acestui dezastru biologic, ANSVSA a aplicat o amendă contravențională în valoare de 27.000 de lei și a dispus distrugerea prin incinerare a tuturor loturilor de alimente periculoase. În plus, autoritățile au decis suspendarea imediată a activității cantinei și a laboratorului de patiserie pentru o perioadă de 30 de zile.

Revoltă în fața școlii/ Părinții au trecut pe „pachețelul de acasă”

Vineri dimineață, atmosfera din fața campusului privat din Ilfov era una extrem de tensionată. Revoltați, dar rezervați în declarații, mulți dintre părinți au decis să nu își mai lase copiii să atingă mâncarea furnizată de școală.

„Foarte bine că au venit cei de la ANSVSA, înseamnă că își fac treaba. Școala ne-a trimis o comunicare prin care ne anunță că au fost probleme și că, începând de astăzi, au schimbat firma de catering. Știu că au fost copii internați în stare gravă. Astăzi i-am pus mâncare la pachet de acasă și așa voi face deocamdată. Era mult mai comod cu mâncarea de aici, dar siguranța copilului e pe primul loc”, a declarat un părinte pentru reporteri.

Deși conducerea școlii a anunțat rezilierea contractului cu fostul furnizor și aducerea unei noi firme de catering, ancheta epidemiologică este în plină desfășurare pentru a se stabili cu exactitate numărul total al copiilor afectați de focarul de toxiinfecție.