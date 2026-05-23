Sezonul grătarelor este asociat de mulți cu serile petrecute în aer liber și întâlnirile cu familia sau prietenii. Însă, odată cu începutul perioadei calde, medicii și specialiștii în siguranță trag un semnal de alarmă privind creșterea numărului de accidente. Datele recente arată o evoluție îngrijorătoare. Numărul persoanelor care ajung la spital după incidente produse în timpul grătarelor a crescut puternic în ultimii ani.

Potrivit datelor prezentate de Heute, aproximativ 800 de persoane au avut nevoie de tratament în spital în 2025 după accidente produse în timpul grătarelor. Este cel mai ridicat nivel înregistrat în ultimii zece ani în Austria. Numărul cazurilor grave s-a dublat comparativ cu anul 2016.

Arsurile reprezintă cel mai mare pericol

Cele mai multe accidente sunt provocate de contactul cu focul și temperaturile foarte ridicate. Datele arată că aproximativ 59% dintre accidentele produse în timpul grătarelor au fost cauzate de arsuri. Pe locurile următoare se află tăieturile și înțepăturile, care reprezintă aproximativ 31% din cazuri. Aceste accidente apar frecvent în timpul curățării grătarelor, manipulării accesoriilor ascuțite sau deschiderii ambalajelor.

Specialiștii avertizează că unele arsuri pot necesita intervenții medicale complexe și perioade mai lungi de recuperare.

- articolul continuă mai jos -

Cele mai multe accidente sunt provocate de greșeli umane

Experții spun că defecțiunile tehnice nu reprezintă principala cauză a incidentelor. Potrivit statisticilor austriece, aproximativ 59% dintre accidente apar din cauza neatenției, distragerii atenției sau grabei. Alte 32% sunt puse pe seama evaluării greșite a situațiilor de risc.

Datele arată și o diferență clară între sexe. Aproximativ 82% dintre persoanele rănite au fost bărbați.

Specialiștii spun că una dintre cele mai periculoase situații apare în momentul folosirii unor lichide inflamabile pentru aprinderea focului. Utilizarea benzinei, alcoolului sau a spirtului poate produce amestecuri inflamabile care duc la apariția unor flăcări explozive. Acestea pot genera în câteva secunde flăcări de câțiva metri și temperaturi care depășesc 1.000 de grade Celsius.

Riscuri apar și atunci când grăsimea sau marinada se scurg în foc. Aceste situații pot produce flăcări bruște și arsuri severe.

Copiii se află și ei printre victime

Copiii nu sunt ocoliți de aceste accidente. Datele arată că aproximativ 10-13% dintre persoanele rănite sunt copii. Specialiștii avertizează că cei mici pot suferi frecvent arsuri la nivelul feței și al părții superioare a corpului, deoarece înălțimea lor îi aduce aproape de nivelul grătarului. De asemenea, experții recomandă supravegherea permanentă a copiilor și delimitarea unei zone de siguranță în jurul grătarului.

Specialiștii mai recomandă amplasarea grătarului pe o suprafață stabilă și ferită de materiale inflamabile. Iar pentru aprinderea focului sunt recomandate doar produse speciale destinate acestui scop. În apropiere ar trebui să existe apă, un stingător sau alte mijloace de intervenție rapidă. De asemenea, jarul nu trebuie lăsat nesupravegheat, deoarece poate rămâne periculos multe ore după terminarea grătarului.