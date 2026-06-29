Autoritățile din Grecia au lansat un program prin care îi recompensează financiar pe pescarii care capturează peștele-balon (Lagocephalus sceleratus), o specie invazivă extrem de toxică ce s-a răspândit rapid în Marea Mediterană și produce pagube importante atât ecosistemelor marine, cât și industriei pescuitului, relatează Mediafax.

Măsura, inspirată de un program implementat deja în Cipru, prevede acordarea unei subvenții de peste 5,33 euro pentru fiecare kilogram de pește-balon capturat. În prima etapă, programul va fi aplicat în sudul Mării Egee și în jurul insulei Creta.

Un prădător fără dușmani naturali

Peștele-balon a ajuns în Marea Mediterană din Marea Roșie, prin Canalul Suez, iar creșterea temperaturii apei i-a favorizat extinderea. Specia poate atinge 60 de centimetri lungime și este recunoscută pentru fălcile sale extrem de puternice, capabile să distrugă plasele pescarilor și să spargă scoici, oase sau chiar obiecte metalice subțiri.

Cea mai mare problemă o reprezintă însă toxicitatea sa. Peștele conține tetrodotoxină, una dintre cele mai puternice neurotoxine cunoscute. Substanța nu are antidot, iar consumul accidental poate provoca intoxicații grave și chiar deces. Din acest motiv, comercializarea și consumul speciei sunt interzise în majoritatea statelor mediteraneene.

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Pierderi de mii de euro pentru pescari

Potrivit Centrului Elen pentru Cercetări Marine, fiecare ambarcațiune de pescuit pierde, în medie, aproximativ 8.500 de euro pe an din cauza pagubelor provocate de această specie invazivă.

Pescarii spun că sunt obligați să se deplaseze în ape mai adânci pentru a găsi specii comerciale, precum chefalul roșu, evitând zonele unde peștele-balon s-a înmulțit.

Specialiștii de la WWF Grecia atrag atenția că specia este un prădător oportunist care se hrănește cu aproape orice, inclusiv caracatițe, scoici și alte specii de interes comercial. În lipsa prădătorilor naturali și pe fondul încălzirii apelor, populația continuă să crească.

Nu trebuie confundat cu peștele-iepure

Deși atât peștele-balon, cât și peștele-iepure au pătruns în Mediterană prin Canalul Suez, cele două specii sunt foarte diferite.

Peștele-iepure este erbivor și are spini veninoși care pot provoca înțepături dureroase, însă carnea sa este comestibilă și este pescuit în mai multe țări mediteraneene.

În schimb, peștele-balon este carnivor și acumulează tetrodotoxină în organe și în carne, ceea ce îl face extrem de periculos pentru consumul uman.

Autoritățile elene consideră că specia nu mai poate fi eradicată, obiectivul fiind limitarea populației, în special în perioada de reproducere. Peștii capturați vor fi numărați și apoi incinerați.

Pe lângă acest program, Guvernul Greciei a anunțat și ajutoare temporare pentru combustibil destinate pescarilor profesioniști, în încercarea de a reduce costurile de operare și de a sprijini un sector afectat tot mai puternic de schimbările climatice și de invazia speciilor exotice.