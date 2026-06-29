Investiție de 1,25 milioane de lei/ Spartan redeschide restaurantul din VIVO! Mall Constanța

29 iun. 2026, HoReCa
Investiție de 1,25 milioane de lei/ Spartan redeschide restaurantul din VIVO! Mall Constanța
Sursa foto: Facebook
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Lanțul românesc de restaurante fast-casual cu specific grecesc, Spartan, a anunțat finalizarea procesului de modernizare și redeschiderea unității sale din cadrul centrului comercial VIVO! Mall Constanța. Proiectul a presupus o investiție totală de 1,25 milioane de lei.

Locația, care se întinde pe o suprafață de aproximativ 110 metri pătrați, a fost complet reconfigurată. Lucrările de reamenajare au inclus implementarea noului concept de design al brandului, o nouă organizare a spațiului interior și optimizarea completă a fluxurilor de lucru pentru personal și clienți.

Buget de 2,25 milioane de lei pentru două unități Spartan în Constanța

Aceasta reprezintă a doua unitate pe care compania o modernizează în cursul acestui an, prima fiind cea din City Park Mall Constanța. Prin finalizarea celor două proiecte de renovare din municipiu, valoarea cumulată a investițiilor realizate de brand pe piața constănțeană a atins pragul de 2,25 milioane de lei.

Pe lângă componenta de modernizare a infrastructurii comerciale, cele două restaurante Spartan din Constanța care au beneficiat de bugetul de investiții asigură în prezent peste 30 de locuri de muncă.

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