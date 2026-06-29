Lanțul românesc de restaurante fast-casual cu specific grecesc, Spartan, a anunțat finalizarea procesului de modernizare și redeschiderea unității sale din cadrul centrului comercial VIVO! Mall Constanța. Proiectul a presupus o investiție totală de 1,25 milioane de lei.
Locația, care se întinde pe o suprafață de aproximativ 110 metri pătrați, a fost complet reconfigurată. Lucrările de reamenajare au inclus implementarea noului concept de design al brandului, o nouă organizare a spațiului interior și optimizarea completă a fluxurilor de lucru pentru personal și clienți.
Aceasta reprezintă a doua unitate pe care compania o modernizează în cursul acestui an, prima fiind cea din City Park Mall Constanța. Prin finalizarea celor două proiecte de renovare din municipiu, valoarea cumulată a investițiilor realizate de brand pe piața constănțeană a atins pragul de 2,25 milioane de lei.
Pe lângă componenta de modernizare a infrastructurii comerciale, cele două restaurante Spartan din Constanța care au beneficiat de bugetul de investiții asigură în prezent peste 30 de locuri de muncă.
Vă rugăm să păstrați un ton respectuos în comentarii.
Limbajul ofensator, injuriile, comentariile instigatoare la ură sau postarea repetată și abuzivă a aceluiași mesaj pot duce la ștergerea comentariului și, în unele cazuri, la suspendarea temporară a dreptului de a comenta.Comunitatea noastră este despre pasiunea pentru mâncare, rețete și experiențe culinare, iar discuțiile sunt binevenite atât timp cât rămân civilizate și constructive. Vă mulțumim că ne ajutați să păstrăm un spațiu plăcut pentru toți