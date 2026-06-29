VIDEO | Connaisseur fără ifose (Ep. 83): Retsina, sufletul nemuritor al  vinului grecesc

29 iun. 2026, Connoisseur fără ifose
Foto: G4Food
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne in Discover Urmărește-ne in Discover

O istorie multimilenară, o cădere de câteva decenii în nedreaptă lipsă de apreciere și o resurecție datorată unui profesionist care a înțeles cum poate fi adus acest vin în modernitate și a clădit un imperiu vinicol pe baza lui – asta e, pe scurt, povestea de azi. Sper să vă meargă și vouă la suflet retsina și să vă parfumeze Grecia cu mirosul ei de pin.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Vă rugăm să păstrați un ton respectuos în comentarii.

Limbajul ofensator, injuriile, comentariile instigatoare la ură sau postarea repetată și abuzivă a aceluiași mesaj pot duce la ștergerea comentariului și, în unele cazuri, la suspendarea temporară a dreptului de a comenta.

Comunitatea noastră este despre pasiunea pentru mâncare, rețete și experiențe culinare, iar discuțiile sunt binevenite atât timp cât rămân civilizate și constructive. Vă mulțumim că ne ajutați să păstrăm un spațiu plăcut pentru toți

Pe aceeași temă

Fântâna de sănătate
29 iun.
VIDEO | De ce apar cariile și bolile gingiilor / Dr. Mariana Cărămidă: „Alimentele cu un conținut crescut de zahăr fermentează în contact cu bacteriile din cavitatea bucală. Această fermentație produce aciditate, iar aciditatea este cea care demineralizează dinții”
VIDEO | De ce apar cariile și bolile gingiilor / Dr. Mariana Cărămidă: „Alimentele cu un conținut crescut de zahăr fermentează în contact cu bacteriile din cavitatea bucală. Această fermentație produce aciditate, iar aciditatea este cea care demineralizează dinții”
Călătorii Culinare
29 iun.
VIDEO | Cum a preluat și modernizat o tânără de 25 de ani afacerea centenară a familiei sale/ Marina Larregola (tik-toker): Stră-străbunica mea vindea aici din 1882. Astăzi vindem online
VIDEO | Cum a preluat și modernizat o tânără de 25 de ani afacerea centenară a familiei sale/ Marina Larregola (tik-toker): Stră-străbunica mea vindea aici din 1882. Astăzi vindem online
Agricultura în schimbare
29 iun.
VIDEO | Agricultura în schimbare | Carmen Gavrilescu, despre secretele Salamului de Sibiu: „Carnea trebuie să provină de la scroafă, pentru că are o fibră matură și un gust aparte” / „Nu poate un robot să facă ceea ce face omul. Nici măcar periajul mucegaiului nu poate fi automatizat”
VIDEO | Agricultura în schimbare | Carmen Gavrilescu, despre secretele Salamului de Sibiu: „Carnea trebuie să provină de la scroafă, pentru că are o fibră matură și un gust aparte” / „Nu poate un robot să facă ceea ce face omul. Nici măcar periajul mucegaiului nu poate fi automatizat”
Fântâna de sănătate
28 iun.
VIDEO | Ce să mănânci pentru dinți și gingii sănătoase / Dr. Mariana Cărămidă: „Alimentele care au o consistență mai crescută ne ajută, prin efectul mecanic, să curățăm suprafața dinților atunci când mestecăm”
VIDEO | Ce să mănânci pentru dinți și gingii sănătoase / Dr. Mariana Cărămidă: „Alimentele care au o consistență mai crescută ne ajută, prin efectul mecanic, să curățăm suprafața dinților atunci când mestecăm”
Articole / Reportaje
28 iun.
FOTO – VIDEO | Gusturi, tradiții și spiritualitate din Sri Lanka, în centrul Timișoarei / Sute de singalezi au sărbătorit Poson Poya
FOTO – VIDEO | Gusturi, tradiții și spiritualitate din Sri Lanka, în centrul Timișoarei / Sute de singalezi au sărbătorit Poson Poya

Cele mai noi articole

Războiul din Orientul Mijlociu ar putea reduce producția agricolă și scumpi alimentele / OECD și FAO: Țările sărace vor fi cele mai afectate
Războiul din Orientul Mijlociu ar putea reduce producția agricolă și scumpi alimentele / OECD și FAO: Țările sărace vor fi cele mai afectate
Unt contrafăcut, retras din magazinele din Bulgaria / Peste șase tone de produs făcut din uleiuri vegetale și untură au fost confiscate
Unt contrafăcut, retras din magazinele din Bulgaria / Peste șase tone de produs făcut din uleiuri vegetale și untură au fost confiscate
Premierul Belgiei, despre lupta cu obezitatea: „A fost o chestiune de viață și de moarte” / A slăbit 58 de kilograme și a renunțat complet la alcool
Premierul Belgiei, despre lupta cu obezitatea: „A fost o chestiune de viață și de moarte” / A slăbit 58 de kilograme și a renunțat complet la alcool
Produsele animale s-au scumpit cu peste 12%/ Cele mai mari creșteri sunt la carnea de ovine +34,6% și ouăle de găină +24%
Produsele animale s-au scumpit cu peste 12%/ Cele mai mari creșteri sunt la carnea de ovine +34,6% și ouăle de găină +24%
Un motiv în plus pentru a vizita Sovata: stațiunea a devenit și o „Mecca” a gurmanzilor / De la gulaș și pălincă la supă rece de piersici și înghețată în kürtős / Ghid printre restaurante, deserturi și preparate locale
Un motiv în plus pentru a vizita Sovata: stațiunea a devenit și o „Mecca” a gurmanzilor / De la gulaș și pălincă la supă rece de piersici și înghețată în kürtős / Ghid printre restaurante, deserturi și preparate locale