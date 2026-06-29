O istorie multimilenară, o cădere de câteva decenii în nedreaptă lipsă de apreciere și o resurecție datorată unui profesionist care a înțeles cum poate fi adus acest vin în modernitate și a clădit un imperiu vinicol pe baza lui – asta e, pe scurt, povestea de azi. Sper să vă meargă și vouă la suflet retsina și să vă parfumeze Grecia cu mirosul ei de pin.