Românii care își petrec vacanța pe insula Thassos trebuie să ia în calcul un buget de aproximativ 100 de lei de persoană pentru o masă completă la tavernă. O analiză realizată de Economedia în zona Kinira arată că prețurile au rămas accesibile comparativ cu alte destinații grecești, iar o cină pentru șase persoane a costat 113,5 euro, echivalentul a aproximativ 590 de lei.

Thassos continuă să fie una dintre cele mai populare destinații de vacanță pentru turiștii români, iar tavernele din localitatea Kinira atrag zilnic numeroși vizitatori. Potrivit unei analize realizate de Economedia, o masă completă pentru trei adulți și trei copii a ajuns la 113,50 euro, adică în jur de 590 de lei, calculat la un curs de 5,2 lei pentru un euro.

Cât costă preparatele din taverne

Printre cele mai comandate preparate se numără fructele de mare și preparatele din carne.

O porție de calamar prăjit costă 12,50 euro (aproximativ 65 de lei), iar creveții proaspeți prăjiți ajung la 15,50 euro (circa 81 de lei). Pentru un kontosouvli kotopoulo, frigăruia tradițională de pui la rotisor, turiștii plătesc 15 euro (78 de lei), în timp ce un șnițel de pui costă 11 euro (57 de lei).

La aperitive și garnituri, o porție de cartofi prăjiți costă 5 euro (26 de lei), iar tarama și tirosalata sunt câte 4,50 euro (aproximativ 23 de lei). Pâinea cu usturoi este 2 euro (10 lei), iar o lipie costă 1,50 euro (aproape 8 lei).

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Cât costă băuturile

O sticlă de apă minerală de 750 ml este vândută cu 4,50 euro (23 de lei), iar un pahar de vin alb costă 4 euro (21 de lei).

În Grecia se aplică două cote diferite de TVA. Preparatele culinare beneficiază de cota redusă de 13%, în timp ce băuturile alcoolice și apa îmbuteliată sunt taxate cu TVA de 24%.

Peștele proaspăt poate ajunge la peste 350 de lei kilogramul

În alte taverne din apropiere, diferențele de preț sunt reduse. Cartofii prăjiți costă între 5 și 6 euro, iar calamarul la grătar între 15 și 16 euro.

Pentru peștele proaspăt pescuit din Marea Egee, prețurile sunt calculate la kilogram și pornesc de la 55 de euro, putând ajunge la 70 de euro, în funcție de specie. Asta înseamnă între aproximativ 286 și 364 de lei pentru un kilogram.

O cină completă poate costa sub 100 de lei de persoană

La băuturi și deserturi, un frappe sau un espresso costă între 2,50 și 4 euro, o băutură răcoritoare la doză este 3 euro, iar un desert tradițional, precum prăjitura cu portocale servită cu înghețată, ajunge la 6,50 euro.

Datele analizate de Economedia arată că, în sezonul estival 2026, un buget de aproximativ 19 euro, adică puțin sub 100 de lei de persoană, este suficient pentru o masă completă într-o tavernă din zona Kinira, una dintre cele mai căutate regiuni din Thassos de turiștii români.