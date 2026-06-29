Produsele animale s-au scumpit cu peste 12%/ Cele mai mari creșteri sunt la carnea de ovine +34,6% și ouăle de găină +24%

29 iun. 2026, Articole / Reportaje
Produsele animale s-au scumpit cu peste 12%/ Cele mai mari creșteri sunt la carnea de ovine +34,6% și ouăle de găină +24%
foto G4Food
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Prețurile produselor agricole au înregistrat o creștere modestă de doar 0,26% în aprilie 2026 comparativ cu aceeași lună a anului trecut, însă în spatele acestei evoluții se ascund diferențe importante între sectorul vegetal și cel zootehnic. Potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică (INS) și preluate de Agerpres, produsele de origine animală au consemnat scumpiri consistente, în timp ce majoritatea produselor vegetale s-au ieftinit.

Produsele animale au susținut creșterea prețurilor

INS arată că prețurile produselor de origine animală au crescut cu 12,45% față de aprilie 2025, contribuind decisiv la evoluția pozitivă a indicelui general al prețurilor agricole.

Cele mai spectaculoase creșteri au fost înregistrate la:

  • carnea de ovine (în greutate vie): +34,67%;
  • ouăle de găină: +24,07%;
  • carnea de bovine (în greutate vie): +21,01%;
  • mierea de albine: +10,83%;
  • carnea de pasăre (în greutate vie): +10,18%;
  • laptele de vacă: +1,62%.

Singura categorie importantă care s-a ieftinit este carnea de porc în greutate vie, al cărei preț a scăzut cu 7,04% comparativ cu anul trecut.

Prețurile produselor vegetale au înregistrat o diminuare de 4,12%

În contrast cu zootehnia, prețurile produselor vegetale au înregistrat o diminuare de 4,12%, contribuind negativ la evoluția generală a prețurilor agricole.

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Cele mai mari reduceri de preț au fost consemnate la:

  • varza de toamnă: -30,10%;
  • cartofi: -27,94%;
  • grâu: -9,25%;
  • morcovi: -9,13%;
  • varză timpurie și de vară: -9,07%;
  • porumb boabe: -6,65%;
  • ceapă uscată: -5,89%.

Există însă și culturi care au devenit mai valoroase în ultimul an. Cele mai importante creșteri au fost înregistrate la:

  • mere de masă: +25,37%;
  • rapiță: +14,79%;
  • floarea-soarelui: +11,43%;
  • orz și orzoaică: +6,63%;
  • fasole boabe: +5,51%;
  • soia: +1,95%.

Agricultura evoluează diferit față de inflația generală

Comparativ cu rata anuală a inflației, care a ajuns la 10,7% în aprilie 2026, evoluția prețurilor produselor agricole este mult mai temperată.

În același interval, produsele alimentare din magazine s-au scumpit cu 7,4%, mărfurile nealimentare cu 12%, iar serviciile cu 13%.

La raft, cele mai mari creșteri de preț  la produse alimentare au fost înregistrate la:

  • cacao și cafea: +22,5%;
  • ouă: +14,8%;
  • zahăr, produse zaharoase și miere: +11,1%;
  • fructe și conserve din fructe: +9,6%;
  • pâine și produse de panificație: +9%;
  • băuturi alcoolice: +7,9%;
  • pește și conserve din pește: +7,6%;
  • lapte și produse lactate: +6,9%;
  • carne și preparate din carne: +6%.

În schimb, consumatorii au beneficiat de ieftiniri la cartofi (-11,7%), fasole și alte leguminoase (-4,3%) și produse de morărit (-3,8%).

Diferențe tot mai mari între sectoarele agricole

Datele INS arată că agricultura românească traversează o perioadă în care sectoarele evoluează diferit. În timp ce fermierii din zootehnie beneficiază de prețuri mai bune pentru ovine, bovine, păsări și ouă, producătorii de cereale și legume continuă să resimtă presiunea scăderii prețurilor la principalele culturi.

Evoluția din următoarele luni va depinde atât de condițiile climatice, cât și de dinamica piețelor internaționale, în special pentru culturile oleaginoase și cereale, unde volatilitatea rămâne ridicată.

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