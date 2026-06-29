Prețurile produselor agricole au înregistrat o creștere modestă de doar 0,26% în aprilie 2026 comparativ cu aceeași lună a anului trecut, însă în spatele acestei evoluții se ascund diferențe importante între sectorul vegetal și cel zootehnic. Potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică (INS) și preluate de Agerpres, produsele de origine animală au consemnat scumpiri consistente, în timp ce majoritatea produselor vegetale s-au ieftinit.
INS arată că prețurile produselor de origine animală au crescut cu 12,45% față de aprilie 2025, contribuind decisiv la evoluția pozitivă a indicelui general al prețurilor agricole.
Singura categorie importantă care s-a ieftinit este carnea de porc în greutate vie, al cărei preț a scăzut cu 7,04% comparativ cu anul trecut.
În contrast cu zootehnia, prețurile produselor vegetale au înregistrat o diminuare de 4,12%, contribuind negativ la evoluția generală a prețurilor agricole.
Există însă și culturi care au devenit mai valoroase în ultimul an. Cele mai importante creșteri au fost înregistrate la:
Comparativ cu rata anuală a inflației, care a ajuns la 10,7% în aprilie 2026, evoluția prețurilor produselor agricole este mult mai temperată.
În același interval, produsele alimentare din magazine s-au scumpit cu 7,4%, mărfurile nealimentare cu 12%, iar serviciile cu 13%.
În schimb, consumatorii au beneficiat de ieftiniri la cartofi (-11,7%), fasole și alte leguminoase (-4,3%) și produse de morărit (-3,8%).
Datele INS arată că agricultura românească traversează o perioadă în care sectoarele evoluează diferit. În timp ce fermierii din zootehnie beneficiază de prețuri mai bune pentru ovine, bovine, păsări și ouă, producătorii de cereale și legume continuă să resimtă presiunea scăderii prețurilor la principalele culturi.
Evoluția din următoarele luni va depinde atât de condițiile climatice, cât și de dinamica piețelor internaționale, în special pentru culturile oleaginoase și cereale, unde volatilitatea rămâne ridicată.
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