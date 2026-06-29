Căldura excesivă din timpul verii poate transforma rapid alimentele proaspete în surse de pericol pentru sănătate. Reprezentanții Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) trag un semnal de alarmă și le recomandă cetățenilor să manifeste o atenție sporită la achiziționarea, transportul și depozitarea produselor alimentare. Temperaturile ridicate accelerează procesul de alterare a alimentelor și băuturilor, crescând exponențial riscul apariției toxiinfecțiilor alimentare, transmite Agerpres.

Pentru a ne proteja pe timp de caniculă, inspectorii ANPC au transmis o serie de reguli stricte, împărțite pe categorii de produse:

Apa și băuturile răcoritoare nu trebuie expuse la soare

Băuturile expuse pentru perioade lungi direct la radiațiile solare sau în zone cu temperaturi ridicate își pot pierde proprietățile de siguranță garantate de producător.

Evitați achiziționarea sticlelor de apă sau răcoritoare depozitate în soare.

Verificați integritatea ambalajului și prezența sigiliului de siguranță. Consultați întotdeauna data durabilității minimale de pe etichetă și instrucțiunile de păstrare după deschidere.

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Nu recongelați niciodată înghețata topită

Înghețata trebuie cumpărată exclusiv din magazine care pot garanta menținerea neîntreruptă a lanțului frigorific.

Evitați produsele ale căror ambalaje sunt deformate, rupte sau prezintă cristale de gheață în exces pe exterior. Acestea sunt indicii clare că produsul s-a decongelat și a fost recongelat, devenind un mediu propice pentru bacterii.

Dacă înghețata s-a topit, nu o mai introduceți în congelator pentru a o consuma ulterior.

Ciocolata și produsele din cacao au risc ridicat de topire

Produsele din ciocolată sunt extrem de sensibile la căldură și necesită spații de comercializare răcoroase, ferite de lumina directă.

Nu cumpărați batoane sau tablete de ciocolată care prezintă deformări, urme vizibile de topire sau modificări de aspect, chiar dacă se află în termenul de valabilitate.

Fructele și legumele de sezon

Deși vara abundă în legume și fructe proaspete, acestea se pot deteriora rapid sub acțiunea căldurii dacă sunt expuse pe tarabe în plin soare.

Alegeți doar produse ferme, fără urme de lovituri, mucegai sau alterare.

Spălați-le minuțios înainte de consum. Fructele și legumele foarte perisabile, în special cele gata tăiate sau feliate (cum este pepenele), trebuie depozitate obligatoriu în frigider și consumate într-un timp cât mai scurt.

Reguli generale pentru transportul și cumpărarea alimentelor perisabile

Pentru produsele care necesită refrigerare sau congelare (carne, lactate, produse gata preparate), ANPC recomandă:

Adăugați produsele congelate și refrigerate în coș la sfârșitul sesiunii de cumpărături, chiar înainte de a merge la casă, pentru a limita timpul petrecut la temperatura ambientală. Folosiți genți sau recipiente termoizolante pentru transportul alimentelor sensibile de la magazin până acasă. Reduceți la minimum timpul de tranzit. Nu consumați niciodată alimente care au suferit modificări de miros, culoare, gust sau consistență. Protejați categoriile vulnerabile! Copiii, persoanele vârstnice și cei cu afecțiuni cronice prezintă cel mai mare risc de a dezvolta forme grave de toxiinfecție alimentară în sezonul cald.

În final, ANPC le reamintește consumatorilor să cumpere produse doar din unități autorizate și să păstreze întotdeauna bonul fiscal, acesta fiind singurul document justificativ legal în cazul în care este necesară depunerea unei reclamații.