Etichete noi pentru apă. Producătorii vor fi obligați să specifice localitatea, județul sursei și tratamentele aplicate

29 iun. 2026, Articole / Reportaje
Etichete noi pentru apă. Producătorii vor fi obligați să specifice localitatea, județul sursei și tratamentele aplicate
Sursa foto: G4Food
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Cuprins
  1. Ce informații devin obligatorii pe etichetă
  2. Amenzi de până la 25.000 de lei
  3. Calendarul de implementare. Ce se întâmplă cu stocurile existente

Toți producătorii de apă de izvor și apă de masă comercializată în România ar putea fi obligați prin lege să ofere detalii extrem de stricte privind proveniența exactă a apei. Potrivit unui nou proiect de lege, etichetele vor trebui să indice clar localitatea și județul unde se află sursa de captare, oferind cumpărătorilor informații transparente despre originea produselor și tratamentele efectuate înainte de îmbuteliere, transmite MEDIAFAX.

Această inițiativă legislativă introduce cerințe suplimentare de informare care se vor aplica tuturor produselor de pe piața românească, indiferent dacă acestea sunt autohtone sau provin din alte state membre ale Uniunii Europene.

Ce informații devin obligatorii pe etichetă

Conform proiectului de act normativ, elementele care trebuie înscrise obligatoriu pe ambalaj sunt:

  • Categoria exactă a produsului, cu mențiunea clară: „apă de izvor” sau „apă de masă”.

  • Denumirea precisă a localității și a județului în care este situată sursa de captare utilizată.

  • Menționarea oricărui tratament aplicat apei care, conform legii, trebuie adus la cunoștința publicului. În cazul în care apa nu a suferit nicio modificare, producătorii pot specifica pe etichetă lipsa totală a tratamentelor.

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Inițiatorii legii susțin că, în prezent, aceste date nu sunt prezentate uniform sau ușor accesibil, iar noile reguli vor permite consumatorilor să compare rapid produsele și să facă o alegere avizată. Măsurile nu afectează regimul juridic al apelor minerale naturale și nici normele actuale de calitate a apei potabile, ci vizează exclusiv etichetarea.

Amenzi de până la 25.000 de lei

Dacă proiectul va fi adoptat de Parlament, Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) va fi instituția responsabilă cu verificarea pieței. Producătorii care nu vor respecta noile standarde de etichetare riscă amenzi contravenționale cuprinse între 5.000 și 25.000 de lei.

Calendarul de implementare. Ce se întâmplă cu stocurile existente

Pentru a permite companiilor să se adapteze, legea prevede o perioadă de tranziție:

  • Noile obligații vor intra în vigoare la 12 luni de la publicarea legii.

  • Produsele deja îmbuteliate și introduse pe piață cu vechiul model de etichetă vor putea fi vândute până la epuizarea stocurilor, dar nu mai târziu de 18 luni de la intrarea în vigoare a legii.

Proiectul se află în circuitul legislativ, iar Consiliul Legislativ are termen până la data de 15 iulie 2026 pentru a emite avizul consultativ asupra acestui act normativ.

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