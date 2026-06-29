Colagenul este una dintre cele mai importante proteine din organism, având un rol esențial în menținerea fermității, elasticității și aspectului sănătos al pielii. Odată cu înaintarea în vârstă, producția naturală de colagen începe însă să scadă. Iar expunerea la soare, stresul, lipsa somnului și poluarea pot accelera acest proces.

Rezultatul poate fi apariția ridurilor fine, pierderea elasticității pielii și un aspect mai puțin luminos, arată shefinds.com.

Deși nu există un aliment care să oprească procesul natural de îmbătrânire, o alimentație echilibrată poate furniza organismului aminoacizii, vitaminele și mineralele necesare pentru sinteza colagenului. Specialiștii recomandă câteva alimente care merită incluse mai des în meniul de vară.

Afinele, o sursă importantă de antioxidanți

Afinele sunt apreciate pentru conținutul ridicat de antioxidanți, în special antocianinele, pigmenții care le conferă culoarea albastru-violet. Acești compuși contribuie la combaterea stresului oxidativ, unul dintre factorii implicați în degradarea colagenului și în îmbătrânirea prematură a pielii.

Afinele pot fi consumate ca gustare, adăugate în iaurt, terci de ovăz, smoothie-uri sau salate de fructe.

Supa de oase furnizează aminoacizi

Supa de oase este considerată una dintre cele mai bogate surse alimentare de colagen. Preparată prin fierbere îndelungată a oaselor și țesuturilor conjunctive, aceasta conține colagen și aminoacizi precum glicina și prolina, utilizați de organism în procesul de sinteză a acestei proteine.

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Pe lângă aportul de proteine, supa de oase poate reprezenta o opțiune nutritivă pentru persoanele care doresc să își diversifice alimentația.

Citricele oferă vitamina C

Portocalele, lămâile, grepfrutul și celelalte citrice sunt printre cele mai bune surse naturale de vitamina C. Această vitamină este indispensabilă pentru producerea colagenului și contribuie la stabilizarea fibrelor deja existente în piele.

Un aport insuficient de vitamina C poate afecta procesul natural de sinteză a colagenului, motiv pentru care specialiștii recomandă consumul regulat de fructe și legume bogate în acest nutrient.

Somonul conține acizii grași Omega-3

Somonul este o sursă valoroasă de proteine de înaltă calitate, necesare producerii colagenului. În același timp, acizii grași Omega-3 pe care îi conține pot contribui la reducerea inflamației și la menținerea hidratării și elasticității pielii.

Consumul regulat de pește gras este asociat cu numeroase beneficii pentru sănătatea cardiovasculară, iar efectele asupra pielii reprezintă un avantaj suplimentar.

Legumele cu frunze verzi furnizează nutrienți

Spanacul, kale, mangoldul și alte legume cu frunze verzi furnizează vitamina C și numeroși antioxidanți care protejează pielea împotriva efectelor factorilor de mediu. Aceste alimente sunt, în același timp, bogate în fibre, vitamine și minerale, fiind recomandate într-o alimentație echilibrată.

Pot fi consumate în salate, smoothie-uri, supe sau ca garnitură pentru preparatele din pește și carne.

Alimentația este doar una dintre piesele puzzle-ului

Specialiștii atrag atenția că alimentația, de una singură, nu poate opri procesul natural de îmbătrânire și nici nu poate garanta o creștere spectaculoasă a nivelului de colagen. Menținerea unei pieli sănătoase depinde de un ansamblu de factori, printre care protecția împotriva radiațiilor ultraviolete, un somn suficient, hidratarea corespunzătoare, activitatea fizică și evitarea fumatului.

O dietă bogată în fructe, legume, pește și alimente integrale poate însă oferi organismului nutrienții necesari pentru susținerea producției naturale de colagen și pentru menținerea sănătății pielii pe termen lung.