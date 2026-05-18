Dacă vrei o friptură fragedă, extrem de aromată, cu un sos fin de lămâie și usturoi care te face să visezi la mare și Grecia, Kotopoulo Lemonato este alegerea perfectă. Secretul acestei rețete constă în modul în care cartofii absorb toate sucurile lăsate de pui, devenind cremoși la interior, în timp ce carnea capătă o crustă aurie și crocantă.

Totul se prepară extrem de simplu într-un singur vas, ideal este un vas din fontă emailată (sau un crock-pot), deoarece distribuie căldura uniform și păstrează toate aromele închise ermetic.

Ingrediente pentru puiul lemonato

1 kg pulpe de pui (poți folosi pulpe întregi sau superioare, de preferat cu tot cu piele și os pentru a rămâne extrem de suculente).

1 kg cartofi (alege un soi pentru copt, care nu se sfărâmă la fierbere).

Sucul și coaja rasă fin de la 2 lămâi bio (netratate).

4-5 căței de usturoi zdrobiți sau dați prin răzătoarea mică.

Pentru sos: 1 lingură generoasă de muștar (un muștar clasic, nu foarte iute) și 1 lingură de oregano uscat.

150 ml ulei de măsline extravirgin și 150 ml apă (sau supă de pui, pentru un plus de gust).

Sare și piper negru proaspăt măcinat, după gust.

Preparare pas cu pas

Într-un bol încăpător, pregătește emulsia care va da aromă întregului preparat. Pune uleiul de măsline, sucul și coaja de lămâie, usturoiul zdrobit, lingura de muștar, oregano, sarea și piperul. Amestecă totul energic cu un tel până când sosul devine omogen și ușor cremos.

Crestează ușor pulpele de pui cu un cuțit (2-3 tăieturi fine), pentru ca aromele să pătrundă până la os. Pune carnea în bolul cu marinadă, masează bine fiecare bucată și lasă totul la odihnit în frigider pentru minimum 30 de minute. Dacă ai timp, le poți lăsa chiar și 2-3 ore.

Curăță cartofii, spală-i și taie-i în sferturi sau în felii mari, pe lungime (stil „wedges”). Pune-i direct în vasul de gătit.

Scoate puiul din marinadă. Toarnă tot sosul rămas în bol peste cartofii din vas, adaugă cei 150 ml de apă (sau supă) și amestecă bine cartofii cu mâinile, asigurându-te că sunt bine acoperiți de sos. Așază bucățile de pui deasupra cartofilor, cu pielea în sus. În acest fel, în timpul coacerii, grăsimea și aromele din pui se vor scurge direct peste cartofi.

Preîncălzește cuptorul la 180°C. Pune capacul pe vasul de fontă și dă friptura la cuptor pentru 1 oră. În acest timp, puiul se va înăbuși și va deveni extrem de fraged, iar cartofii se vor găti în sosul de lămâie.

După o oră, dă capacul deoparte și mai lasă vasul la cuptor încă 30 de minute. Dacă vrei o crustă extra-crocantă, în ultimele 5 minute poți activa funcția de grill a cuptorului.

Sfaturi de la bucătari din taverne grecești

Sosul trebuie să fie dens. Muștarul nu este pus doar pentru gust, el ajută la legarea uleiului cu sucul de lămâie, creând un sos dens, cu o textură catifelată, nu doar o zeamă uleioasă.

Lasă la odihnit preparatul după ce l-ai scos din cuptor. După ce scoți vasul din cuptor, nu te grăbi să servești friptura. Las-o 10 minute să se odihnească cu capacul scos. Fibrele cărnii se vor relaxa, iar cartofii vor absorbi ultimele picături de sos.

Servire

Merge perfect alături de o salată grecească clasică (cu roșii, castraveți, măsline și multă brânză feta) și, bineînțeles, cu pâine proaspătă pentru întins în sosul lemonato din farfurie/

Poftă bună!