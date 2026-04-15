Gigantul italian Ferrero, cunoscut la nivel global pentru produse precum Nutella sau pralinele Ferrero Rocher, a fost vizat de o investigație antitrust a Comisiei Europene, după ce autoritățile au efectuat inspecții neanunțate la sediile companiei din Uniunea Europeană, scrie Euractiv. Acțiunea face parte dintr-o anchetă mai amplă privind posibile practici anticoncurențiale în sectorul produselor de ciocolată și dulciuri. Inițial, Comisia Europeană nu a făcut public numele companiei investigate, însă ulterior Ferrero a fost identificată ca fiind vizată de aceste verificări

Investigația se concentrează asupra unor posibile practici de „segmentare a pieței”, care ar putea încălca regulile europene de concurență. Mai exact, autoritățile analizează dacă producătorul a impus restricții asupra comerțului între statele membre sau a limitat posibilitatea retailerilor de a cumpăra produse din mai multe țări.

Potrivit Comisiei Europene, există suspiciuni că anumite companii din sector ar fi creat „obstacole pentru achizițiile transfrontaliere”, ceea ce ar putea afecta funcționarea pieței unice europene.

Astfel de practici, cunoscute drept „constrângeri teritoriale de aprovizionare”, sunt criticate de retaileri, deoarece pot menține diferențe de preț între țări și pot limita concurența.

Percheziții în mai multe state membre

Inspecțiile au fost efectuate simultan în două state membre ale Uniunii Europene, fără ca autoritățile să ofere detalii privind locațiile exacte sau amploarea operațiunii. Aceste descinderi reprezintă o etapă preliminară în cadrul unei anchete antitrust și nu implică automat vinovăția companiei investigate.

În astfel de cazuri, Comisia Europeană colectează documente și informații pentru a evalua dacă există dovezi privind încălcarea legislației în materie de concurență.

Reacția companiei

Ferrero a confirmat că este supusă inspecțiilor și a transmis că „cooperează pe deplin” cu autoritățile europene, punând la dispoziție informațiile solicitate.

Compania, cu sediul în Luxemburg, este unul dintre cei mai mari producători de dulciuri din lume și a cunoscut o expansiune rapidă în ultimul deceniu, inclusiv prin achiziții pe piața americană. În cazul în care se confirmă încălcări ale regulilor antitrust, sancțiunile pot fi semnificative. Legislația europeană permite amenzi de până la 10% din cifra de afaceri globală a companiei.

Ancheta vine într-un context în care autoritățile europene intensifică controalele asupra marilor companii din sectorul bunurilor de larg consum, după mai multe cazuri recente privind restricționarea comerțului în interiorul Uniunii.

Pentru moment, investigația este în desfășurare, iar Comisia Europeană nu a anunțat un termen pentru finalizarea acesteia.