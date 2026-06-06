Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a aplicat amenzi de peste 3,6 milioane de lei în urma unor controale desfășurate în prima săptămână a lunii iunie. Inspectorii au verificat peste 1.300 de operatori economici din întreaga țară și au descoperit numeroase nereguli privind siguranța produselor și condițiile în care sunt oferite diverse servicii.

Potrivit unui comunicat al instituției, acțiunile de control au avut loc în perioada 1-5 iunie 2026 și au vizat atât comercianții, cât și operatorii care furnizează servicii de agrement. Verificările au urmărit respectarea normelor privind protecția consumatorilor și siguranța utilizatorilor.

Spațiile de agrement destinate copiilor, luate în vizor

O atenție specială a fost acordată spațiilor de agrement destinate copiilor și tinerilor, în contextul sărbătoririi Zilei Internaționale a Copilului. În perioada premergătoare datei de 1 iunie, reprezentanții ANPC au verificat peste 180 de astfel de locații. Controalele au urmărit starea echipamentelor de joacă, respectarea regulilor de siguranță și informarea corectă a utilizatorilor. Inspectorii au analizat inclusiv modul în care sunt întreținute spațiile și dacă acestea oferă condiții corespunzătoare pentru copii.

- articolul continuă mai jos -

Valoarea totală a produselor verificate în cadrul acțiunilor de control a depășit 2,1 milioane de lei. În urma verificărilor, ANPC a aplicat 817 amenzi contravenționale, a căror valoare cumulată a depășit 3,6 milioane de lei.

Pe lângă sancțiunile financiare, inspectorii au emis și 612 avertismente pentru abaterile constatate. Măsurile au fost dispuse în funcție de gravitatea neregulilor identificate și de impactul acestora asupra consumatorilor.

Produse retrase de la vânzare și activități suspendate

Autoritatea a decis oprirea definitivă de la comercializare a unor produse considerate neconforme, în valoare de peste 157.000 de lei. Alte produse, evaluate la peste 174.000 de lei, au fost oprite temporar de la comercializare până la remedierea problemelor constatate.

În același timp, activitatea a 28 de operatori economici a fost suspendată temporar. Aceștia își vor putea relua activitatea doar după eliminarea deficiențelor identificate de inspectori.

Printre cele mai frecvente probleme descoperite în timpul controalelor s-au numărat utilizarea unor echipamente de agrement uzate sau nesecurizate, care puteau pune în pericol siguranța utilizatorilor. Inspectorii au constatat și lipsa afișării informațiilor obligatorii privind limitele de vârstă sau de înălțime pentru folosirea anumitor instalații. În unele cazuri, spațiile verificate prezentau deficiențe de întreținere și nu respectau standardele necesare pentru desfășurarea activităților în condiții de siguranță.

ANPC a transmis că acțiunile de control vor continua și în perioada următoare. Instituția susține că urmărește creșterea nivelului de protecție a consumatorilor și eliminarea practicilor care pot pune în pericol sănătatea sau siguranța publicului.