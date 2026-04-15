România are un potențial real pentru deschiderea de noi piețe de export, iar cooperarea instituțională și dialogul tehnic sunt esențiale pentru valorificarea acestuia, a declarat Alexandru Bociu, președintele Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, după o întrevedere cu Chen Feng, ambasadorul Republica Populară Chineză la București.

„Principalul nostru obiectiv este deschiderea de noi piețe de export. România are un potențial real, iar dialogul instituțional și cooperarea tehnică sunt esențiale pentru a transforma acest potențial în oportunități concrete pentru producătorii români”, a declarat Alexandru Bociu, potrivit unui comunicat al ANSVSA, citat de Agerpres.

Discuțiile au reconfirmat importanța colaborării dintre instituțiile sanitar-veterinare din cele două țări, în contextul dezvoltării relațiilor comerciale bilaterale și al interesului pentru creșterea schimburilor agroalimentare.

În cadrul întâlnirii au fost amintite rezultatele vizitei din luna martie în China, când șeful ANSVSA a semnat trei protocoale care stabilesc baza exporturilor românești către această piață.

În prezent, volumul produselor românești exportate în China rămâne redus, însă autoritățile estimează un potențial semnificativ de creștere. Printre direcțiile vizate se numără extinderea exporturilor de produse agroalimentare, inclusiv carne de pasăre, pe fondul avantajelor competitive ale României și al gradului ridicat de autosuficiență la produse precum carnea de pui și cerealele.

- articolul continuă mai jos -

Partea chineză și-a exprimat interesul pentru continuarea etapelor tehnice necesare. În acest sens, o delegație din China urmează să efectueze misiuni de audit în România, la operatorii economici interesați să exporte pe această piață.