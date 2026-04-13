Fisticul, unul dintre cele mai iubite fructe uscate din lume, a atins cel mai ridicat prag de preț din ultimii opt ani. Combinația între conflictul armat din Iran (al doilea producător mondial de fistic) și o cerere globală fără precedent a dus la o criză de aprovizionare care amenință să scumpească înghețata și dulciurile preferate în vara anului 2026, scrie El Pais.

Iranul și blocajul exporturilor

După ce a destabilizat piețele combustibililor și îngrășămintelor, războiul din Iran a lovit direct sectorul agricol. Iranul deține o cincime din producția mondială de fistic și o treime din exporturi.

Sancțiuni și logistică: Înainte de război, comerțul era deja îngreunat de tensiuni geopolitice. Începând cu luna martie, marile companii de transport maritim au anulat rezervările pentru Orientul Mijlociu, strangulând rutele către piețe majore precum India, Emiratele Arabe Unite sau Turcia.

Producție sub așteptări: Recolta din 2025 a fost mai slabă decât se anticipa, iar stocurile rămase sunt aproape imposibil de distribuit din cauza întreruperii liniilor de comunicare și a logisticii de război.

Efectul „TikTok” și explozia cererii

În mod ironic, în timp ce oferta scade, cererea de fistic este la cote istorice. Iată și motivele:

Viralizarea ciocolatei de Dubai: Trendul tabletelor de ciocolată umplute cu cremă de fistic, pornit pe rețelele sociale la finalul anului 2023, a generat o cerere masivă în Europa, Asia și Orientul Mijlociu.

Adoptarea de către marii producători a modei fisticului: Branduri precum Starbucks (cafeaua cu aromă de fistic) sau Häagen-Dazs au integrat acest fruct în gamele lor permanente, punând o presiune constantă pe stocuri. Prețurile au crescut cu aproximativ 30% în ultimii doi ani, ajungând în martie 2026 la 4,57 dolari pe livră, cel mai mare nivel din 2018.

Pentru consumatori – rețete modificate sau prețuri mai mari

Specialiștii avertizează că, dacă acest conflict persistă, producătorii de alimente vor fi forțați să ia măsuri drastice, precum:

Înlocuirea ingredientelor: Producătorii ar putea înlocui fisticul cu nuci mai ieftine pentru a menține prețul la raft.

„Aromă mai slabă”: Există riscul ca înghețata de fistic din această vară să aibă o concentrație mult mai mică de fruct real sau să fie înlocuită parțial cu arome artificiale.

Concurență acerbă: Chiar și cumpărătorii care nu se aprovizionează direct din Iran se vor confrunta cu scumpiri, deoarece toți marii jucători se vor „bate” pe stocurile din SUA (care asigură 40% din producția mondială).

„Fisticul este extrem de sensibil la perturbările din Orientul Mijlociu”, afirmă Nick Moss, analist la Expana Markets. Un produs care a devenit simbolul luxului accesibil pe rețelele sociale riscă acum să devină un aliment „interzis” pentru consumatorul de rând. În primul rând datorită prețului său.