Postul se apropie de final, iar masa de Paște este, pentru mulți, un moment așteptat cu entuziasm: ouă roșii, drob, friptură, cozonac. După o perioadă în care alimentația a fost mai simplă sau chiar restrictivă, tentația de a „recupera” totul într-o singură zi este mare. Ne este poftă de toate aceste alimente care ne-au fost interzise în ultimele săptămâni. Totuși, organismul nu face trecerea la fel de rapid ca dorința noastră, iar excesele pot duce la disconfort digestiv, balonare sau chiar stări de rău.

Vă recomandăm să citiți și: Poți mânca miel și ouă dacă ai diabet? Dr. Sorina Ispas: „Consumul lor este permis, atât timp cât este moderat și integrat într-un stil de viață sănătos”

Cum poți face astfel încât trecerea să fie una lentă?

NU trece brusc de la restricție la exces

Una dintre cele mai frecvente greșeli este consumul unei cantități mari de alimente grele încă de la prima masă. După post, sistemul digestiv este adaptat la mese mai ușoare, adesea mai bogate în fibre și mai sărace în grăsimi animale. În plus, alimentele vegetale, dacă nu sunt gătite defectuos, se digeră mai ușor decât proteinele animale, mai ales cele grase.

Ce se întâmplă dacă exagerezi:

digestie lentă, constipație, senzație de greutate/preaplin

retenție de apă

reflux gastric

somnolență accentuată

Începe cu porții mici și diversifică treptat. Poți mânca puțin și des în primele 2-3 zile.

NU combina multe alimente grele într-o singură masă

Masa tradițională de Paște conține multe preparate dense: ouă, carne, carne tocată grasă, maioneză, cozonac. Combinate în aceeași masă, pot suprasolicita digestia.

Combinații problematice:

ouă + maioneză + carne grasă

friptură + pâine albă + desert dulce

alcool + mâncare grasă

Alege 2–- preparate la o masă și păstrează restul pentru mai târziu. Poți începe ziua fie cu 2 ouă și o salată de vinete sau salată din legume crude și 1 felie de pâine. Sau cu puțin drob și legume cu o felie de pâine.

NU ignora semnalele de sațietate

După perioade restrictive, există tendința de a mânca „emoțional” sau din impuls. Nu lăsa mâncarea să troneze pe masă ore în șir. O să te atragă de fiecare dată când ochii tăi vor cădea peste ea.

Semnale de alarmă:

mănânci foarte repede

nu simți când te-ai săturat

continui să mănânci din obișnuință

cei din jur îți spun că mănânci prea mult, mai mult decât mănânci tu de obicei

Soluție: mănâncă lent și conștient. Pauzele între înghițituri ajută digestia și controlul porțiilor.

Fă-ți o rutină în ceea ce privește numărul de mese pe zi și nu te abate de la ea. 2-3 mese principale și o mică gustare sau fără gustare, dacă simți că la fiecare masă principală ai mâncat prea mult.

NU exagera cu alimentele bogate în grăsimi și zahăr

Organismul poate reacționa mai sensibil la:

carne grasă (miel, porc)

preparate prăjite

dulciuri concentrate (cozonac, pască, prăjituri cu cremă)

După post, enzimele digestive pentru aceste alimente pot fi mai puțin „antrenate”, ceea ce duce la disconfort.

Recomandare: introdu-le treptat și în cantități moderate. Nu uita că și pasca fără aluat tot are o bază mare de grăsimi: unt, smântână, multe ouă, brânză proaspătă grasă.

NU uita de hidratare

Apa este esențială pentru digestie. În zilele de sărbătoare, mulți consumă mai mult alcool și mai puțină apă.

Efectele deshidratării: digestie îngreunată, balonare, constipație.

Țintă: 1,5–2 litri de apă pe zi, chiar și în zilele festive.

NU te baza doar pe „digestive rapide” după exces

Este tentant să compensezi mesele grele cu pastile sau remedii rapide. Acestea pot ajuta punctual, dar nu corectează cauza: excesul și nici senzația mai puțin plăcută de după mâncatul mult.

Cum să abordezi corect masa de Paște

începe cu alimente mai ușoare (ex: ou, salată)

continuă cu o porție moderată de proteină (drob sau friptură)

înlătură din farfurie bucățile de grăsime, carnea grasă, praporul de la drob, dacă există, gălbenușurile

lasă desertul la final, dar în cantitate mică

evită să mănânci totul într-o singură sesiune

mănâncă totul cu foarte puțină pâine, chiar dacă ea este integrală sau cu maia sau făcută în casă

nu uita ca în fiecare farfurie să se regăsească legume și salate de primăvară

nu uita de lămâie sau oțet sau murături, acolo unde este cazul

Ce alimente pot crea probleme după post

După perioade restrictive, următoarele pot fi mai greu de tolerat:

alimente foarte grase

prăjeli

dulciuri concentrate

alcool în cantitate marecombinații complexe (grăsimi + zahăr + proteine)

multe ingrediente amestecate în farfurie din categorii diferite

Sensibilitatea diferă de la persoană la persoană, dar moderația rămâne cheia. Dacă ești o persoană care a mai ținut post și în trecut, nu uita lecțiile învățate până acum și semnalele date de corp.

Cum îți poți ajuta digestia

Ceaiuri utile: mentă, reduce balonarea; ghimbir, stimulează digestia; mușețel, calmează tractul digestiv.

Consumă-le între mese, nu imediat după mâncare.

Suplimente (la nevoie): enzime digestive, pot ajuta la mesele mai bogate, și probioticele, susțin flora intestinală.

Nu sunt obligatorii pentru toată lumea, dar pot fi utile dacă știi că ai sensibilitate digestivă.

Mișcare ușoară

O plimbare după masă face o diferență foarte mare pentru digestie. Pe de o parte, te ține departe de masa de Paște și, pe de altă parte, mișcarea ajută digestia. Mult mai mult decât statul în canapea, în orice caz. În plus, și mental te ajută să te liniștești după aceste zile încărcate de pregătiri, gătit, cumpărat, stat la cozi de tot felul. Natura are rolul de a ne liniști și de a ne aduce înapoi în corp.

Finalul postului nu trebuie să fie un șoc pentru organism. Te poți bucura de masa de Paște fără disconfort dacă alegi echilibrul în locul excesului. Porțiile moderate, combinațiile simple și atenția la semnalele corpului sunt cele mai eficiente „strategii digestive”. Mănâncă puțin și bun și cu gândul că nu e de datoria ta să termini toate proviziile făcute.

Bucuria sărbătorilor nu vine din cât mănânci, ci din cum te simți după.