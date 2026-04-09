De la pască și cozonac până la drob și ouă umplute, masa de Paște poate fi pregătită simplu, fără ingrediente complicate. Simona Trușcă, unul dintre cei mai urmăriți creatori de conținut culinar din online, propune un meniu complet de sărbătoare, cu rețete accesibile și ușor de replicat acasă.

Într-un moment în care rețetele simple, cu ingrediente la îndemână, domină mediul online culinar din România, Simona Trușcă a reușit să atragă o comunitate mare prin preparate echilibrate și ușor de replicat acasă. Am selectat cinci dintre rețetele ei recente, potrivite pentru masa de sărbătoare, cu ingrediente clare și pași de urmat fără complicații.

„Îmi plac mâncărurile simple și bune, pe care le poți face fără stres și fără ingrediente greu de găsit”, spune Simona Trușcă.

Pască cu ciocolată

Unul dintre preparatele care nu lipsește de pe masa de Paște! O facem puțin mai diferită anul acesta și îi adăugăm.

Vezi această postare pe Instagram O postare distribuită de Simona Trușcă (@trusca_simona)

- articolul continuă mai jos -

Ingrediente:

•5 ouă;

•200g zahăr(dacă o preferați mai dulce, puteți să suplimentați cu 50g);

•550g brânză proaspătă de vaci;

•250g iaurt(cu procent mai mare de grăsime sau puteți să înlocuiți cu smântână);

•100g făină;

•150g griș;

•10g praf de copt;

•un praf de sare;

•coaja rasă de la o lămâie;

•esență de portocale;

•170g ciocolată;

•100g cremă de brânză.

+1 cu filet de unt pentru uns tava și fulgi de sare pentru ornat pasca.

Mod de preparare:

1. Într-un castron am amestecat: branza, iaurtul, coaja de lămâie și esența.

2. Într-un castron am spart ouăle, am pus peste ele zahărul și praful de sare și am mixat până când și-au dublat volumul.

3. Am pus compoziția de la punctul unu peste cea de la punctul doi și am mixat pentru ~30 de secunde.

4. Am amestecat separat: grișul, făina și praful de copt. Le-am pus peste compoziția obținută mai devreme și am mixat pentru ~30 de secunde.

5. Am tapetat o tavă cu diametru de 24cm cu hârtie de copt și am pus în ea 3/4 din compoziția obținută.

6. Restul de compoziție am amestecat-o cu 85g de ciocolată(jumătate din cantitatea de ciocolată) pe care am topit-o pe baie de abur.

7. Am pus compoziția cu ciocolată în tavă din loc în loc.

8. Am introdus tava în cuptorul preîncălzit la 160*C și am copt pasca pentru ~1h și 30 min. Am făcut testul cu scobitoarea la final.

9. Am lăsat-o să ajungă la temperatura camerei și apoi am topit restul de ciocolată împreună cu crema de brânză și le-am pus deasupra. Am întins compoziția pe toată suprafața.

10. Am introdus pasca în frigider pentru cel puțin o oră și apoi am decorat-o cu fulgi de sare.

Rețetă cozonac

Nu există masă de sărbători fără cozonac!!

Vezi această postare pe Instagram O postare distribuită de Simona Trușcă (@trusca_simona)

Ingrediente:

•800g făină;

•8 ouă;

•380g lapte călduț(+4 linguri pentru uns cozonacii);

•120g unt;

•o portocală mare(sau lămâie, o să folosim doar coaja);

•10g drojdie uscată;

•250g zahăr pudră;

•120g zahăr alb;

•1 linguriță sare;

•50g cacao;

•1 1/2 esență de rom;

•200g nucă mărunțită;

•opțional: 2 linguri zahăr brun;

•1 lingură ulei.

Mod de preparare:

1. Într-un castron am pus făina, sarea, zahărul pudră și drojdia uscată(eu am folosit o drojdie care nu trebuie activată înainte de folosire). Am amestecat.

2. Am separat ouăle.

3. Peste compoziția obținută mai devreme am pus 7 gălbenușuri, coaja de portocală răzuită și laptele călduț. Am amestecat cu o lingură până când a început să se formeze aluatul și apoi am început să frământ cu mâna.

4. Peste aproximativ două minute, până când am adunat toată făină în aluat, am pus 110g unt aflat la temperatura camerei. Am frământat pentru 7-8 minute, timp în care untul a fost încorporat și am obținut un aluat nelipicios. Dacă este nevoie, puteți să mai adăugați puțină făină.

5. Am transferat aluatul într-un castron uns cu ulei, l-am acoperit cu folie alimentară și l-am lăsat la dospit până când și-a triplat volumul(~2,5h).

6. Am pregătit umplutura înainte să mă apuc să modelez cozonacii. Am pus 4 albușuri(am folosit 4 din cele 8; din restul de 4 albușuri am făcut o omletă), zahărul și am mixat până când am obținut o spumă tare. Am adăugat nuca mărunțită, cacaoa și esența. Am amestecat până când am obținut o consistență omogenă.

7. Am împărțit aluatul în 6 bucăți egale și le-am dat forma de bilă.

8. Am întins fiecare bilă în formă de dreptunghi și le-am uns cu câte 3 linguri de compoziție lăsând pe o margine de lungime 2 cm de aluat liber. Am început să rulez pe lungime începând de la marginea unsă cu compoziție spre cea lăsată liberă. Am sigilat sulul obținut astfel încât să nu iasă crema. Am procedat la fel și cu celelalte bucăți de aluat.

9. Am format un cozonac din câte două bucăți de aluat pe care le-am împletit. I-am transferat în tăvi unse cu unt(cele 10g de unt rămase).

Am acoperit tăvile cu folie alimentară și un prosop și i-am lăsat la dospit pentru 40 de minute.

11. Am introdus tăvile în cuptorul preîncălzit la 180*C pe cea mai joasă treaptă(căldură sus-jos) și i-am copt pentru o oră. La jumătatea timpului am pus deasupra lor o hârtie de copt.

12. I-am scos din tăvițe, i-am așezat pe un grătar și i-am lăsat să ajungă la temperatura camerei înainte să îi tai.

Rețetă drob de pui

„Aceasta este rețeta mea preferată de drob! ”, spune Simona.

Vezi această postare pe Instagram O postare distribuită de Simona Trușcă (@trusca_simona)

Ingrediente:

•300g piept de pui;

•400g ficăței de pui;

•7 ouă;

•1 ceapă de mărime medie;

•5 căței de usturoi;

•1 legătură pătrunjel;

•1 legătură mărar;

•1 lingură de ulei;

•sare, piper.

Mod de preparare:

1. Am pus două oale cu apă la fiert. Când apa a ajuns în punctul de fierbere, am pus pieptul de pui și ficățeii. Am lăsat pieptul de pui să fiarbă 15 minute, iar ficățeii pentru 7-8 minute. Am luat spuma de câte ori a fost nevoie. Când timpul s-a scurs, le-am scos pe o farfurie și le-am lăsat să se răcească.

2. Am pus 3 ouă la fiert.

3. Am tocat ceapa și usturoiul mărunt și le-am călit într-o lingură de ulei pentru 3-4 minute.

4. Am tocat pieptul de pui și ficățeii și i-am pus într-un castron încăpător.

5. Am adăugat ceapa și usturoiul călite, condimentele, pătrunjelul și mărarul tocate mărunt și 3 ouă pe care le-am bătut înainte. Am amestecat totul foarte bine.

6. Am tapetat o tava cu hârtie de copt și am adăugat compoziție în ea. Am încercat să acopăr tot fundul tăvii și să ridic pe laterale o parte din compoziția respectivă.

7. Am adăugat în mijloc 3 ouă bine fierte așezate în “șir indian”.

8. Apoi, le-am acoperit cu compoziție și am presat cât de mult am putut. Daca vă mai rămâne compoziție, puteți sa o puneți in forme de brioșe.

9. Cu ultimul ou rămas am uns drobul și apoi l-am băgat în cuptorul preîncalzit(180*) pentru aproximativ 40 minute.

10. Trebuie lăsat sa se răcească foarte bine și apoi scos din tavă și servit.

Ouă umplute

O rețetă simplă și delicioasă! O să dispară imediat de pe farfurie!

Vezi această postare pe Instagram O postare distribuită de Simona Trușcă (@trusca_simona)

Ingrediente:

•5 ouă;

•2 felii de bacon;

•1 linguriță mărar tocat;

•2 linguri maioneză(eu am folosit maioneză fără ulei);

•1 linguriță de muștar;

•sare, piper după gust.

+pentru decor: 1/2 linguriță paprika, o mână generoasă de salată verde și 1 fie de ceapă verde.

Mod de preparare:

1. Am pus ouăle la fiert. Le-am lăsat pe foc 8 minute după ce apa a dat în clocot. Când s-a scurs timpul, le-am transferat într-un castron cu apă rece și le-am lăsat pentru 2-3 minute.

2. Am pus bacon-ul în Air Fryer pentru 5 minute la 180*C.

3. Am decojit ouăle, le-am tăiat în jumătăți și le-am îndepărtat gălbenușul.

4. Peste gălbenușuri am pus maioneza, muștarul, mărarul și condimentele. Am amestecat totul foarte bine până când am obținut o pastă. Am mărunțit o felie de bacon și am pus-o peste compoziția obținută. Am amestecat.

5. Pe o farfurie întinsă am pus o mână generoasă de salată verde, am așezat albușurile de ou și le-am umplut cu compoziția obținută.

6. Am presărat deasupra ceapa verde tocată mărunt, cealaltă felie de bacon mărunțită și paprika.

Ossobuco

De fiecare dată când am invitați îmi place să gătesc ceva puțin mai diferit. De data aceasta, am renunțat la clasicul piept de pui pe care îl gătesc aproape zilnic și am pregătit un rasol de vită delicios!

Vezi această postare pe Instagram O postare distribuită de Simona Trușcă (@trusca_simona)

Dacă nu aveți oală de fontă, puteți să pregătiți totul într-o oală clasică și să transferați compoziția într-o tavă pe care să o băgați în cuptor. În loc de capac, acoperiți tava cu hârtie de copt și apoi cu folie de aluminiu.

Ingrediente:

•~1,5Kg rasol de vită;

•o ceapă mare;

•2 tije de țelină;

•1 morcov mare;

•4-5 căței de usturoi;

•4 linguri ulei;

•3 linguri făină;

•sare, piper după gust;

•5-6 crenguțe de cimbru proaspăt;

•2 foi de dafin;

•300ml vin alb sec;

•500ml stock de pui(puteti sa il înlocuiți cu apă);

•400g roșii cubulețe.

Mod de preparare:

1. Am amestecat făina cu sare și piper. Am trecut rasolul prin făina amestecată cu condimentele și apoi l-am rumenit frumos în două linguri de ulei, pe ambele părți. Eu am folosit o oală de fontă pentru acest preparat.

2. Am scos rasolul pe o farfurie, am pus două linguri de ulei în oală și am călit pentru 3-4 minute ceapa tăiată solzișori. Am adăugat apoi restul de legume pe care le-am tăiat mărunt și am mai călit pentru două minute.

3. Am adăugat vinul, iar când acesta s-a redus la jumătate, am pus roșiile, stockul, cimbrul, foile de dafin, o linguriță de sare și am amestecat. Când compoziția a dat în clocot, am pus bucățile de carne și am încercat să le acopăr cât mai bine cu lichid. Am pus capacul și am introdus oala în cuptorul preîncălzit la 180*C pentru o oră.

4. După o oră, am scăzut temperatura la 160*C și am mai lăsat-o încă o oră. În ultimele 10 minute am îndepărtat capacul.

Ingrediente Gremolada:

•1 legătură generoasă de pătrunjel;

•coaja rasă de la o lămâie;

•2 căței de usturoi;

•un praf de sare.

Mod de preparare: Tocăm pătrunjelul cât de mărunt putem și îl amestecăm cu celelalte ingrediente.

Noi am mâncat Ossobuco împreună cu o mămăligă moale și Gremolada. Dacă doriți, puteți să înlocuiți mămăliga cu piure de cartofi sau chiar cu orez.