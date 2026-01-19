Dintr-o țară cu tradiție ultramilenara în cultura ceaiului, China se transformă rapid într-una dintre puterile emergente de pe piața globală a cafelei. Cu sprijinul activ al guvernului, pe teritoriul Chinei devin tot mai înfloritoare culturile de cafea, iar consumul ia și el o amploare tot mai mare.

Cele mai recente date confirmă o creștere aparent suprinzătoare. Potrivit China Coffee Association Beijing (CCAB), consumul de cafea crește într-un ritm anual de 15%. Tinerii din mediul urban sunt principalii protagoniști ai schimbării de tendință, cu 36,2% dintre consumatorii de cafea în grupa de vârstă 25–34 de ani și 30% între 35–44 de ani, relatează Vending News, publicație de sector din domeniul cafelei. Iar conform USDA Foreign Agricultural Service, consumul de cafea în rândul consumatorilor chinezi a fost estimat la 6,3 milioane de saci în sezonul 2024/25.

Provincia Yunnan a făcut în ultimii ani pași de gigant

La nivelul teritoriului chinez, provincia Yunnan își menține dominația aproape absolută, reprezentând 98% din cafeaua cultivată în China, cu peste 100.000 de tone anual. Saltul calitativ este impresionant: în 2023, aproape 23% din boabele produse în Yunnan au fost cafea specialty, față de doar 5% în 2021. Ceea ce înseamnă o îmbunătățire calitativă de proporții, în doar doi ani.

Conform aceleiași surse, guvernul chinez cafeaua este una dintre culturile-cheie în strategia de revitalizare rurală a provinciei Yunnan, oferind sprijin pentru îmbunătățiri infrastructurale și modernizări tehnologice, parte a unui angajament pe termen lung față de acest sector.

După înființarea Republicii Populare Chineze, statul a susținut puternic industria cafelei din Yunnan, promovând dezvoltarea acesteia prin orientare politică, sprijin financiar și formare tehnică. Iar Institutul de Cercetare a Cafelei din Yunnan, înființat în 2015, continuă să joace un rol crucial în îmbunătățirea soiurilor de cafea și a tehnicilor de cultivare.

Cel mai mare lanț local de caffetterii a depășit vânzările Starbucks

Datele din 2024 arată un peisaj competitiv dinamic: Luckin Coffee și-a consolidat poziția de lider, cu vânzări totale care le-au depășit pe cele ale Starbucks în China. În primul trimestru din 2024, Luckin a deschis 2.342 de noi magazine, ajungând la un total de 18.590 de puncte de vânzare, comparativ cu cele aproximativ 7.000 ale Starbucks.

Adaptarea la gusturile locale a fost esențială pentru succes. Luckin a introdus produse dedicate consumatorului chinez, precum colaborarea cu Kweichow Moutai pentru crearea laptelui aromatizat Jiangxiang, care a doborât recordul de vânzări pentru un singur produs Luckin, cu 5,42 milioane de cești vândute în ziua lansării.

Consumul actual pe cap de locuitor este de doar 0,15 kilograme, față de media mondială de 1,36 kilograme pe cap de locuitor. Acest decalaj reprezintă un potențial uriaș de creștere: dacă China ar ajunge la consumul mediu mondial, cererea ar urca la 31,7 milioane de saci, transformând țara în cea mai mare piață de cafea din lume.

Totodată, tot mai multe date din comerțul cu cafea arată o pătrundere masivă a acesteia pe piața europeană, în contextul prețurilor concurențiale oferite.