Cercetările desfășurate pe terenul agricol din apropierea localității Padina, județul Buzău, unde vineri o aeronavă F-16 a Forțelor Aeriene Române a doborât cu o rachetă o dronă, s-au încheiat. În principiu, proprietarul terenului cultivat cu floarea-soarelui ar putea relua activitățile agricole, însă un răspuns oficial în acest sens poate fi oferit doar de procurorul care instrumentează dosarul, transmite Agerpres.

Mai multe componente ale dronei au fost găsite și ridicate de specialiști, acestea fiind cercetate în cadrul dosarului penal deschis după incident.

„Pot să vă spun că cercetările în zona de interes s-au terminat. După cum ați văzut, componentele găsite au fost ridicate de către parchet, au fost prezentate persoanelor de interes. Urmează să se formuleze niște concluzii. În general, comunicarea pe acest subiect se face de către structura centrală a Ministerului Apărării Naționale (MApN)”, a declarat marți, în cadrul Colegiului Prefectural, prefectul județului Buzău, Leonard Dimian.

Terenul este cultivat cu floarea-soarelui

Zona în care autoritățile au desfășurat cercetările se află pe un teren cultivat cu floarea-soarelui.

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Întrebate dacă proprietarul poate reveni pe teren și poate desfășura activitățile agricole specifice, autoritățile au răspuns afirmativ, cu precizarea că instituția care poate oferi un răspuns oficial este Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Ploiești.

„La nivelul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploiești s-a întocmit un dosar penal. Toate cercetările sunt desfășurate exclusiv de procurorul de caz. Celelalte structuri, vorbesc de Poliție, Jandarmerie, ISU și alte structuri specializate, desfășoară activități în cadrul acestui dosar penal doar în baza delegării procurorului de caz”, a explicat inspectorul-șef al IPJ Buzău, Ștefan Doloiu.

Acesta a subliniat că Prefectura sau celelalte instituții implicate nu pot oferi o confirmare oficială privind reluarea lucrărilor pe teren.

„Singura instituție care este abilitată să desfășoare activități de comunicare publică este Parchetul Curții de Apel Ploiești, pe dosarul penal, iar pe speța generală, MApN. Faptul că cercetările au fost încheiate, în principiu da, dar nu pot eu să vă spun în momentul de față, pentru că nu sunt eu persoana abilitată, sau Prefectura. Singurul care este abilitat pe dosarul penal, pe speța respectivă, este procurorul de la Parchetul Curții de Apel Ploiești, dar în principiu cercetările sunt finalizate, în principiu are voie”, a precizat Ștefan Doloiu.

Dosar penal după doborârea dronei

Procurorii au deschis în acest caz un dosar penal in rem, în care se fac cercetări pentru infracțiunea de operare a unei aeronave într-o zonă interzisă.

O aeronavă F-16 a Forțelor Aeriene Române, aparținând Bazei 86 Aeriene de la Fetești, a doborât vineri, cu o rachetă, o dronă aflată în spațiul aerian național.

Drona a fost doborâtă deasupra unei zone nelocuite, în apropierea localității Padina din județul Buzău.