Dacă ești în căutarea unor planuri de weekend care să combine distracția cu experiențele culinare, orașele mari din România vin cu oferte variate. Târgurile și festivalurile de sezon au început deja să anime centrele urbane, iar vizitatorii se pot bucura de preparate tradiționale, street-food și produse pentru gurmanzi. În București încep târgurile de Crăciun, cu numeroase zone dedicate gastronomiei, iar Craiova propune degustări de vinuri și mâncăruri locale pentru pasionații de „bunătățuri”.

Târg de Crăciun în București

În București există un târg de Crăciun – Bucharest Christmas Market – care începe pe 29 noiembrie şi ţine până pe 28 decembrie 2025. Acesta include standuri cu mâncare tradiţională, dulciuri, vin fiert sau tentaţii de sezon.

Pop-up culinar la București

Tot în București, în Piața Universităţii, a fost anunţat un pop-up culinar dedicat străzilor urbane şi food-truck-urilor: Bucharest Downtown Christmas Market va aduce street-food, preparate internaţionale, şi zone de socializare cu mâncare. Este deschis în acelaşi interval 29 noiembrie-28 decembrie 2025. Programul pare similar: luni-vineri 12:00-22:00, weekend 10:00-22:00

Festival oenologic la Craiova

Dacă te afli mai spre sud – în Oltenia – oraşul Craiova pare o opţiune: se organizează un festival oenologic şi gastronomic, denumit Festivalul de vinuri și mâncăruri – Craiova, ce include degustări, prezentări de produse locale, vinuri și mâncăruri tradiţionale.

Chefi și specialiști în gastronomiile din 11 țări est-europene vor prezenta preparate specifice la deschiderea „Festivalului de vinuri și mâncăruri” care va avea loc sâmbătă, 30 noiembrie, la Ramada Plaza Craiova, de la orele 12:00 și va fi deschis până duminică, 30 noiembrie.

Bucharest Christmas Market oferă un mix de gastronomie, plus atmosferă de sărbătoare: produse tradiţionale, street-food, dulciuri de sezon, vin fiert – ideal pentru weekend, în timp ce Craiova oferă o opţiune pentru cei interesaţi de gastronomie şi vin: evenimentul de vinuri și mâncăruri poate fi interesant dacă mergi spre sud.