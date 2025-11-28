„Crăciunul Nordului”, un eveniment la care vizitatorii sunt invitaţi să pătrundă într-un spaţiu de sărbătoare plin de atracţii, va desfăşura de vineri până pe 4 ianuarie în incinta Romexpo, Pavilionul Central şi zonele exterioare, informează Primăria Sectorului 1, transmite Agerpres.

Ce surprize îi așteaptă pe bucureșteni la Romexpo

Organizatorii au pregătit: târg de brazi, roată panoramică, Traseul Spiriduşilor, Piaţa Volantă cu preparate tradiţionale şi o zonă Food Court cu vin fiert, ciocolată caldă şi arome de sărbătoare. La Christmas Market, zeci de expozanţi vor aduce obiecte artizanale, jucării şi cadouri, transformând evenimentul într-un veritabil centru al cadourilor de iarnă.

Programul artistic include concerte live cu artişti români, de la colinde tradiţionale la pop şi folk, precum şi ateliere pentru copii. Intrarea este liberă, iar programul este de luni până joi, între 12:00-22:00, iar în weekend, între orele 10:00-22:00.

Prin hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 a fost aprobată încheierea unui acord de parteneriat între Sectorul 1 şi SC Legacy Agency SRL pentru organizarea evenimentului “Crăciunul Nordului”.

Sectorului 1 îi revin obligaţiile de a sprijini participarea unităţilor de învăţământ preuniversitar în programul artistic al evenimentelor, asigurarea ordinii publice, facilitarea promovării evenimentului şi sprijinirea activităţilor economice sezoniere.

Societatea comercială are următoarele obligaţii: organizarea integrală a evenimentului, asigurarea infrastructurii şi logisticii, promovarea Sectorului 1 în materialele oficiale şi respectarea normelor legale privind evenimentele publice. Acordul nu implică obligaţii financiare pentru Sectorul 1.

În referatul de aprobare sunt invocate măsurile de austeritate privind cheltuielile publice, dar şi nevoia comunităţii de a beneficia de un eveniment cultural major.

“Evenimentul urmăreşte să activeze participarea şcolilor, să ofere copiilor un spaţiu de exprimare artistică, să dinamizeze comerţul local şi să creeze o zonă festivă adecvată sărbătorilor”, prevede documentul.

Târg de Crăciun și la Pitești

Târgul de Crăciun de la Piteşti va fi deschis vineri seară, cu aprinderea iluminatului festiv şi un recital susţinut de Narcisa Suciu, a anunţat administraţia locală, transmite Agerpres.

Deschiderea va avea loc de la ora 18:00, în Piaţa Primăriei Piteşti, organizatorii promiţând şi alte surprize celor care vor fi prezenţi.

“Lumini, colinde, miros de sărbătoare şi o vizită neaşteptată chiar în Piaţa Primăriei Piteşti, vineri, la ora 18:00, după aprinderea iluminatului festiv: Moş Crăciun ajunge la târg chiar în seara deschiderii! Iar… restul surprizelor? Le descoperi doar dacă eşti acolo”, se arată într-un comunicat al Primăriei Piteşti.

Târgul de Crăciun de la Piteşti va fi deschis până pe 8 ianuarie 2026.

Comercianţii care au dorit să aibă standuri proprii în cadrul târgului s-au putut înscrie pe site-ul societăţii Salpitflor Green din subordinea Primăriei Piteşti, repartizarea solicitanţilor fiind făcută în limita locurilor disponibile.

Potrivit informaţiilor comunicate de societatea Salpitflor Green, printre produsele acceptate pentru comercializare în cadrului târgului de iarnă se numără decoraţiuni şi cadouri de Crăciun, produse apicole, dulceţuri şi conserve, vin fiert, dulciuri tradiţionale de casă, produse alimentare tradiţionale, siropuri, produse de artizanat sau produse medicinale.

De asemenea, sunt acceptate şi activităţi de alimentaţie publică şi activităţi artistice sau de divertisment destinate sărbătorilor de iarnă.