Târgul de Crăciun organizat de UNTOLD Universe în Bucureşti, “West Side Christmas Market”, se deschide vineri, de la ora 17:00, în Parcul Drumul Taberei din Sectorul 6, cu un eveniment spectaculos, de la care nu vor lipsi aprinderea luminilor festive, focurile de artificii şi concertul live susţinut de Andia, transmite Agerpres.

Potrivit unui comunicat transmis AGERPRES, “West Side Christmas Market” îşi aşteaptă vizitatorii cu un patinoar impresionant de 750 de metri pătraţi, o roată panoramică de 33 de metri care oferă o privelişte spectaculoasă asupra târgului, podul iluminat pentru fotografii memorabile, dar şi căsuţa lui Moş Crăciun, extinsă anul acesta la 100 de metri pătraţi, unde cei mici sunt aşteptaţi cu surprize, ateliere creative şi activităţi interactive.

Programul târgului este de luni până vineri, între orele 15:00 – 22:00; sâmbătă şi duminică, între orele 11:00 – 22:00; iar în zilele de sărbătoare se aplică programul de weekend. Intrarea este gratuită.

La West Side Christmas Market, mâncarea tradiţională se întâlneşte cu aromele bucătăriilor internaţionale. Vizitatorii vor descoperi 60 de căsuţe cu bunătăţi, deserturi de sezon, vin fiert aromat şi cadouri realizate cu migală de artizani locali. Experienţa culinară este completată de opt food trucks, care aduc şi mai multă diversitate şi savoare.

Din oferta târgului nu lipsesc momentele speciale şi concertele live, susţinute în premieră pe scena din Parcul Drumul Taberei. Concertele live încep zilnic, de la ora 19:30.

După Andia, care va fi în deschiderea evenimentului, vor susţine concerte Breeze – 29 noiembrie, Simona Delegeanu – 30 noiembrie, Vunk – 1 decembrie, Fuego – 3 decembrie, Damian & Brothers – 4 decembrie, Viorica Pintilie – 5 decembrie, Smiley – 6 decembrie şi Loredana pe 7 decembrie.

“Târgurile de Crăciun organizate sub umbrela UNTOLD Universe au devenit, în ultimii ani, repere ale modului în care un spaţiu urban poate fi transformat într-o experienţă completă. Cu fiecare ediţie inovăm şi găsim noi modalităţi de a aduce oamenii împreună, de a crea interacţiuni pentru întreaga familie şi de a oferi momente memorabile tuturor celor care ne trec pragul. De aceea, West Side Christmas Market nu este doar un târg, ci o destinaţie de sezon care face ca Bucureştiul să fie mai luminos, mai cald şi mai viu în timpul iernii”, a declarat Edy Chereji, co-fondator UNTOLD Universe.

“West Side Christmas Market” va fi deschis până pe 27 decembrie.