Un proiect agricol inovator din Germania propune combinarea creșterii păsărilor cu producția de energie solară. Pe o suprafață de aproximativ 7 hectare, ferma folosește un sistem de utilizare dublă a terenului. Astfel, găinile sunt crescute la „adăpostul” panourilor solare. Inițiativa, prezentată de publicația Agrarheute, ilustrează o tendință tot mai prezentă în agricultura europeană: integrarea energiei regenerabile în activitățile tradiționale. Astfel, terenul este folosit simultan pentru două scopuri: producția agricolă și generarea de energie electrică.

Conceptul, cunoscut drept agri-fotovoltaic, permite utilizarea aceleiași suprafețe fără a reduce activitatea agricolă.

Avantaje pentru fermieri și animale

Pe lângă producția de energie, sistemul aduce beneficii directe și pentru creșterea păsărilor. Panourile fotovoltaice oferă umbră în perioadele caniculare, protecție împotriva ploii sau grindinei, dar și adăpost suplimentar împotriva prădătorilor. Astfel, condițiile de creștere pot deveni mai stabile, iar stresul termic al animalelor este redus.

Modelul de „dublă utilizare” răspunde unei probleme tot mai discutate în agricultură: competiția pentru teren între producția de alimente și cea de energie. Prin instalarea panourilor pe suprafețe agricole deja utilizate, nu se pierde teren arabil, iar fermierii pot obține venituri suplimentare din energia produsă.

- articolul continuă mai jos -

Agri-fotovoltaica este considerată o soluție care crește eficiența utilizării terenurilor și oferă stabilitate economică exploatațiilor agricole.

Investiții și schimbări în agricultură

Proiectul de 7 hectare arată că astfel de sisteme devin tot mai atractive pentru fermele bio, unde sustenabilitatea este o prioritate. În același timp, aceste inițiative reflectă o transformare mai amplă a sectorului agricol, în care fermierii caută diversificarea surselor de venit, reducerea dependenței de condițiile meteo sau adaptarea la cerințele de mediu.

Integrarea panourilor solare în fermele de păsări marchează un nou pas în modernizarea agriculturii europene. Modelul de dublă utilizare a terenului ar putea deveni tot mai răspândit, oferind o soluție pentru producția simultană de hrană și energie, fără compromisuri majore pentru niciuna dintre activități.