Culturile agricole din România beneficiază, în această perioadă, de condiții în general favorabile de dezvoltare, arată prognoza agrometeorologică. Cu toate acestea, diferențele de umiditate din sol și schimbările de temperatură pot influența evoluția unor culturi, mai ales în zonele afectate de secetă, potrivit Agerpres.

Regimul hidrotermic din aer și sol va fi, în general, favorabil pentru desfășurarea proceselor vegetative la culturile de câmp și în plantațiile pomi-viticole, în aproape toată țara, potrivit specialiștilor de la Administrația Națională de Meteorologie. În zonele de câmpie, acolo unde solul este bine aprovizionat cu apă, ritmul de creștere și dezvoltare al plantelor va fi mai intens.

Rezerva de apă din sol: condiții bune în sud, deficit în vest și nord

Pe adâncimea de 0-100 cm, rezerva de apă din sol pentru cultura de grâu de toamnă se încadrează în limite satisfăcătoare și apropiate de optim în Oltenia, Muntenia și Dobrogea, precum și local în vestul, centrul și sudul Moldovei, sudul Transilvaniei și izolat în nord-estul Banatului și sud-estul Crișanei.

În schimb, în Maramureș și în cea mai mare parte a Banatului, Crișanei și Transilvaniei, dar și local în nordul, centrul și estul Moldovei, conținutul de umiditate din sol rămâne scăzut sau foarte scăzut, ceea ce indică instalarea unei secete pedologice moderate și puternice.

Și în stratul superficial al solului (0-20 cm), valorile sunt în general satisfăcătoare la nivel național, însă aceleași regiuni din vest și nord continuă să se confrunte cu deficit de apă.

Cum evoluează culturile: grâu, rapiță, pomi fructiferi și viță-de-vie

În aceste condiții, culturile de toamnă evoluează normal. Cerealele de toamnă (grâu și orz) își finalizează înfrățirea și continuă alungirea paiului în toate zonele de cultură.

Rapița se află în faze avansate de vegetație, de la alungirea tulpinii și formarea bobocilor până la apariția inflorescențelor și înflorire.

Pomii fructiferi sunt, în majoritatea plantațiilor, în faza de înflorire și dezvoltare a lăstarilor și frunzelor, iar la speciile timpurii – precum cais, piersic, cireș sau vișin – începe formarea rodului.

În podgorii, vița-de-vie parcurge etapele de înmugurire, dezmugurire și dezvoltarea primelor frunze.

Lucrările agricole se desfășoară în condiții normale

În condițiile agrometeorologice actuale, lucrările agricole de sezon – precum pregătirea patului germinativ, semănatul și plantatul culturilor de primăvară, fertilizările sau tratamentele fitosanitare – se pot desfășura, în general, în condiții normale, potrivit specialiștilor ANM.

Aceștia recomandă continuarea semănatului culturilor de primăvară (porumb, floarea-soarelui, cartof, sfeclă de zahăr), fertilizarea culturilor de toamnă cu îngrășăminte minerale și foliare, combaterea buruienilor și dăunătorilor, precum și aplicarea tratamentelor în vii și livezi. De asemenea, este importantă verificarea semănăturilor pentru evaluarea capacității de germinare.

Prognoza meteo: răcire treptată, ploi și posibilă brumă

Prognoza agrometeorologică pentru perioada 18–24 aprilie indică o răcire treptată a vremii, după un început mai cald.

Temperatura medie diurnă a aerului va varia între 7 și 17°C în primele zile, valori cu 1–5 grade peste mediile multianuale, urmând să scadă spre finalul intervalului la 5–13°C, apropiate de normele climatologice.

Temperaturile maxime se vor situa între 8 și 23°C, iar minimele între 2 și 10°C, cu valori mai scăzute în depresiunile din estul Transilvaniei și nordul Moldovei, unde există condiții de producere a brumei.

La nivelul solului, temperatura la 5 cm adâncime va fi cuprinsă între 6 și 16°C, limite favorabile pentru continuarea însămânțărilor de primăvară și pentru procesele de germinare și răsărire.

Instabilitatea atmosferică se va manifesta prin ploi locale cu caracter de aversă, însoțite de descărcări electrice, grindină și intensificări temporare ale vântului. Izolat, cantitățile de apă pot fi mai însemnate din punct de vedere agricol.