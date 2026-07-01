Fructele fac parte dintr-o alimentație sănătoasă și nu au același potențial cariogen ca produsele cu zahăr adăugat. Totuși, ele nu sunt complet lipsite de efecte asupra dinților, avertizează medicul primar parodontolog Mariana Cărămidă, la podcastul Fântâna de sănătate realizat de nutriționistul Tania Fântână la G4Food.

„Fructele sunt vinovate pentru carii într-o măsură mult mai mică. Sigur că orice mâncăm, dacă nu îndepărtăm la timp resturile alimentare, poate avea un efect asupra dinților. Putem să mâncăm mere în fiecare zi timp de o lună, însă dacă nu facem un periaj dentar zilnic, tot va exista un impact asupra sănătății orale”, explică medicul.

Potrivit acesteia, fructoza din fructe este diferită de zahărul adăugat din dulciuri și nu produce același risc de apariție a cariilor. „Fructoza din fructe nu are același efect cariogen asupra dinților precum zahărul propriu-zis din produsele cu zahăr adăugat”, precizează specialistul.

Nici băuturile fără zahăr nu sunt complet inofensive

În ultimii ani au devenit tot mai populare băuturile acidulate fără zahăr. Chiar dacă elimină unul dintre factorii de risc, acestea păstrează un altul.

„Rămâne problema acidității. Chiar dacă nu mai conțin zahăr, băuturile acidulate fără zahăr continuă să aibă un efect negativ asupra dinților din cauza acidității”, avertizează dr. Mariana Cărămidă.

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Fresh-ul de portocale nu este atât de inofensiv pe cât pare

Specialista spune că nici sucurile naturale de fructe nu trebuie consumate fără măsură. „Nici măcar sucurile proaspete de fructe nu ne avantajează din punctul de vedere al sănătății orale”, afirmă medicul.

Ea amintește că recomandările internaționale sugerează limitarea consumului la aproximativ 150 ml pe zi. În plus, stoarcerea fructelor reduce conținutul de fibre, iar băutura rămâne puternic acidă.

Cum poți reduce efectele asupra dinților

Pentru persoanele care nu vor să renunțe la fresh-uri, medicul oferă câteva recomandări simple.

„Sfătuim pacienții să consume aceste sucuri cu paiul, astfel încât contactul cu dinții să fie cât mai redus. După consum este bine să clătească gura cu apă, pentru a diminua aciditatea”, explică dr. Mariana Cărămidă.

De ce nu trebuie să te speli imediat pe dinți

Unul dintre cele mai frecvente gesturi făcute după consumul unui suc de fructe este periajul imediat. Potrivit specialistului, acest obicei poate afecta smalțul.

„În prezența acidității, smalțul devine temporar mai poros și mai moale. Dacă venim imediat cu periajul dentar, avem tendința să zgâriem un smalț care este deja sensibilizat”, spune medicul.

Din acest motiv, recomandarea este ca periajul să fie amânat aproximativ 30 de minute. „Trebuie să lăsăm aproximativ jumătate de oră pentru ca mineralele din salivă să redea densitatea și duritatea normală a smalțului. Abia după aceea este indicat periajul dentar”, subliniază dr. Mariana Cărămidă.

Specialiștii recomandă ca, după consumul băuturilor acide, primul pas să fie clătirea gurii cu apă, iar periajul să fie făcut doar după ce smalțul și-a recăpătat rezistența naturală.