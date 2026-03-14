Un nou sfat devenit viral pe TikTok susține că o friptură de vită mâncată în prima zi a menstruației ar putea reduce durerile și stările neplăcute din timpul ciclului. Ideea a prins rapid tocmai pentru că promite o soluție simplă într-un moment în care multe femei se confruntă cu oboseală, crampe abdominale și o stare generală de epuizare. Potrivit Heute, trendul pornește de la credința că un steak consumat chiar la începutul ciclului ar face întreaga săptămână mai ușor de suportat.

La baza acestui sfat există totuși un sâmbure real de adevăr. În timpul menstruației, organismul pierde sânge și, odată cu el, și fier. Acest mineral este esențial pentru transportul oxigenului în corp, iar un aport insuficient poate duce la simptome precum oboseală, slăbiciune sau dificultăți de concentrare. Articolul explică faptul că, în cazul unor sângerări abundente sau în adolescență, se poate instala în timp un deficit de fier. De aici și până la ideea că o friptură ar rezolva problema nu este însă decât un pas în mediul online, dar nu și unul medical. Vita conține fier hemic, forma de fier pe care organismul o absoarbe mai ușor. Din acest motiv, o friptură poate contribui la refacerea rezervelor de fier. Dar efectul nu vine din „steak” ca aliment miraculos. Ci pur și simplu din fierul pe care îl conține. Iar acesta se găsește și în multe alte produse.

- articolul continuă mai jos -

O friptură pe lună, insuficient

Publicația austriacă subliniază și limita esențială a trendului: o singură friptură pe lună nu este suficientă pentru a corecta un deficit real de fier. Dacă valorile sunt cu adevărat scăzute, este nevoie de o alimentație adaptată pe termen mai lung sau chiar de evaluare și tratament medical. Cu alte cuvinte, trendul simplifică excesiv o problemă care poate avea cauze și soluții mai complexe. Și mai fragilă este promisiunea că friptura ar reduce direct crampele menstruale. Potrivit experților, nu există dovezi științifice care să arate că o masă bogată în fier ar calma durerea menstruală imediat. Un nivel adecvat de fier poate susține starea generală de bine, dar nu înseamnă automat dispariția durerilor de ciclu. Între corectarea unui posibil deficit și ameliorarea directă a crampelor există o diferență importantă.

Heute amintește și că vita nu este singura sursă bună de fier. Alte produse animale, precum mielul sau rața, pot contribui și ele la aport, iar organele sunt chiar mai bogate în acest mineral. De exemplu, ficatul de porc este menționat ca aliment cu un conținut foarte ridicat de fier, iar cârnații de tip Blutwurst sunt și ei printre cele mai bogate surse animale.

Vitamina C poate ajuta

Nici alimentația vegetală nu este exclusă din ecuație. Lintea, năutul și fasolea kidney furnizează și ele cantități importante de fier. Pe listă mai apar spanacul, boabele de soia și tofu. Chiar dacă fierul din carne este absorbit mai repede, sursele vegetale pot fi valorificate foarte bine, mai ales atunci când sunt combinate cu vitamina C. Acesta este, de altfel, unul dintre cele mai practice sfaturi din material: asocierea alimentelor bogate în fier cu ardei, broccoli sau alte legume bogate în vitamina C poate îmbunătăți semnificativ absorbția. Așadar, pentru persoanele care nu consumă carne, cheia nu este renunțarea la ideea de a-și acoperi necesarul de fier, ci construirea unor combinații alimentare mai inteligente.

Pe scurt, trendul viral are la bază o observație reală despre pierderea de fier în timpul menstruației, dar transformă această informație într-o promisiune exagerată. O friptură poate aduce fier, însă nu este un tratament dovedit pentru durerile menstruale. Iar dacă simptomele sunt intense sau persistente, soluția nu stă într-un clip viral, ci într-o evaluare medicală și într-o alimentație adaptată nevoilor reale.