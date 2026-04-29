Dermatologii contrazic afirmațiile celebrei Jennifer Lopez, care susține că evită cafeina pentru a preveni îmbătrânirea prematură a tenului. Experții explică de ce cafeaua, consumată moderat, este de fapt un aliat al tinereții, scrie ABC.

Pielea este oglinda stilului nostru de viață și, inevitabil, a trecerii timpului. În lupta împotriva ridurilor și a petelor, vedetele apelează la diverse strategii, unele mai mult sau mai puțin fundamentate științific. Un exemplu este Jennifer Lopez (56 de ani), admirată pentru aspectul său impecabil, care a declarat în repetate rânduri că evită cu strictețe cafeina deoarece „distruge pielea pe măsură ce îmbătrânești”.

Totuși, medicii dermatologi consultați de publicația spaniolă ABC desființează această teorie, argumentând că beneficiile cafelei depășesc cu mult riscurile invocate de divă.

Efectul vasoconstrictor/ Adio, cearcăne și roșeață

Dr. David Carrillo, dermatolog la Spitalul Vall d’Hebron din Barcelona, explică faptul că, din contră, cafeina are un efect vasoconstrictor. Aceasta reduce cantitatea de sânge care ajunge la suprafața pielii, diminuând roșeața și umflarea cearcănelor. Tocmai de aceea, cafeina este un ingredient de bază în cremele pentru conturul ochilor și în produsele împotriva celulitei.

Protecție împotriva degradării colagenului

Spre deosebire de temerile lui J.Lo, studiile arată că acest compus chimic poate inhiba enzime precum colagenaza sau elastaza, „vinovații” care distrug fermitatea și elasticitatea pielii. Mai mult, cercetări recente sugerează că această cafeină ar putea ajuta la eliminarea celulelor deteriorate de soare, având un rol modest, dar real, în modularea efectelor nocive ale razelor UV.

Polifenolii, scutul antioxidant

Dr. Sara Carrasco subliniază că, din contră, cafeaua este o sursă uriașă de polifenoli, pe care îi numește „protectori fantastici și antioxidanți”. Deși recunoaște că un consum excesiv poate crește nivelul de cortisol (care nu face bine colagenului) sau poate avea efect diuretic, aceste efecte sunt ușor de contracarat printr-o hidratare adecvată cu apă.

„Cafeaua în sine este un aliment excelent. Problema nu este licoarea, ci zahărul și laptele cu care alegem să o acompaniem”, afirmă Dr. Carrasco.

Știința confirmă: cafeaua reduce îmbătrânirea facială

Dr. Estela Lladó-Carbó citează un studiu din 2024, bazat pe datele genetice a peste 16.000 de persoane, care a confirmat că un consum mai mare de cafea este asociat cu un risc mai mic de îmbătrânire facială. Acizii clorogenici și polifenolii combat stresul oxidativ, îmbunătățesc hidratarea și funcția de barieră a pielii.

Unde greșește Jennifer Lopez

Experții sunt de părere că asocierea negativă pe care o face artista are legătură cu somnul. Cafeina consumată după-amiaza târziu poate altera calitatea somnului, iar lipsa odihnei este, într-adevăr, cel mai mare inamic al regenerării celulare.

Verdictul dermatologilor

Consumul moderat (3-4 cești pe zi), hidratarea corectă și evitarea cafelei după orele 16:00 reprezintă rețeta ideală pentru a te bucura de beneficiile cafelei fără a-ți compromite tenul. Până la urmă, somnul este cel mai bun produs cosmetic, iar cafeaua, o protectoare antioxidantă de nădejde.