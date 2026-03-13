Laptele proaspăt vândut la automate în București dispare treptat, chiar dacă încă are clienți fideli. Dacă în urmă cu câțiva ani existau aproape 100 de aparate, în prezent au mai rămas doar 17. Fermierii spun că sistemul nu mai este rentabil, iar consumatorii aleg tot mai des laptele pasteurizat din supermarket, care este mai ieftin și rezistă mai mult, potrivit Observator News.

Laptele crud ajunge zilnic în automatele din piețe direct de la ferme din apropierea Capitalei. În cea mai mare piață din România, oamenii încă stau la coadă pentru a-și umple sticlele, convinși că gustul nu se compară cu cel al laptelui din comerț.

„La magazin e mai scump, dar ăsta este foarte bun. Adică nu este pasteorizat, nu e scos din ea grăsime e extraordinar de bună, așa cum era laptele cândva”, spune o clientă.

Laptele crud trebuie însă fiert înainte de consum. La unul dintre aceste automate se vând aproximativ 800 de litri pe săptămână. Un litru de lapte crud, nepasteurizat, adus în aceeași zi de la fermă, costă 7 lei. Clienții își pot aduce propriile recipiente sau pot cumpăra PET-uri de diferite dimensiuni direct de la aparat.

Producător: „E nevoie de niște costuri suplimentare”

În același timp, tot mai mulți români aleg laptele din supermarket. Varianta pasteurizată are un termen de valabilitate mai lung și poate costa sub 5 lei litrul. În aceste condiții, pentru fermieri automatele devin tot mai greu de susținut.

„E nevoie să deplasezi zilnic, e nevoie să le igienizez, e nevoie. Adică vin cu niște costuri pe care trebuie să și le asume crescătorul”, spune Mădălina Cocan, producător.

Consumatorii invocă în primul rând comoditatea.

„Vorbim de conveniență. Este mult mai ușor și mult mai sigur să iei laptele gata pasteurizat. Are termen de valabilitate, poate să îl păstreze o săptămână, două”, adaugă Cocan.

Ce spun autoritățile

Autoritățile analizează acum introducerea unor sisteme noi de vânzare pentru laptele proaspăt, în condiții mai stricte de siguranță. Acestea ar urma să fie automate alimentate cu lapte ambalat direct în sticle sau recipiente de unică folosință.

„Aceste automate care se vor alimenta cu lapte care este ambalat în sticle de unică folosință, produsul va putea fi achiziționat din aceste locuri amenajate, care vor îmbrăca forma unor puncte de vânzare directă, dotate cu recipienți frigorifici. Este o facilitate pentru consumator care vor putea să își achiziționeze un produs, respectiv lapte nepasteurizat, din ferme care sunt supuse controlului sanitar veterinar”, a declarat Ioan Oleleu, vicepreședintele ANSVSA.

În alte țări europene, precum Elveția sau Austria, astfel de sisteme de vânzare directă sunt mult mai răspândite și pot fi întâlnite în aproape fiecare localitate.