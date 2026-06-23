Consiliul Concurenței a aprobat tranzacția prin care Pavăl Holding, vehiculul de investiții al fraților Dragoș și Adrian Pavăl, proprietarii companiei Dedeman, preia operațiunile grupului Carrefour din România. Tranzacția vizează Carrefour România S.A., Supeco Investment S.R.L., Bringo Magazin S.R.L. și Columbus Active S.R.L., iar valoarea acesteia se bazează pe o evaluare a companiei de aproximativ 823 milioane de euro, relatează Economedia.

Consiliul Concurenței: tranzacția nu afectează concurența

Potrivit autorității de concurență, analiza efectuată a arătat că operațiunea nu ridică probleme semnificative pentru mediul concurențial din România.

„În urma analizei, Consiliul Concurenţei a constatat că tranzacția notificată nu ridică obstacole semnificative în calea concurenţei efective pe piaţa românească sau pe o parte semnificativă a acesteia și că nu există îndoieli serioase privind compatibilitatea sa cu un mediu concurenţial normal”, a transmis instituția.

Analiza a vizat atât piața achizițiilor de bunuri de larg consum, în special produse alimentare, cât și piața comerțului cu amănuntul destinat consumatorilor finali. Autoritatea a evaluat relațiile dintre retaileri și furnizori, dar și impactul asupra clienților finali.

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Decizia va fi publicată pe site-ul Consiliului Concurenței după eliminarea informațiilor confidențiale.

Una dintre cele mai importante tranzacții din retailul românesc

La începutul anului, frații Pavăl au anunțat că au intrat în negocieri exclusive pentru achiziția afacerilor Carrefour din România, în cadrul procesului de revizuire strategică lansat de grupul francez în 2025.

„Am urmărit dintotdeauna cu interes evoluția modelului de business dezvoltat de Carrefour. Ideea de a reuni o ofertă extinsă de produse într-un singur loc a reprezentat un reper important pentru noi și ne-a inspirat inclusiv în modul în care am dezvoltat Dedeman. Totodată, Carrefour România a deschis drumuri importante în relația cu producătorii locali, promovând autenticitatea produselor românești. Este o filosofie în care ne regăsim pe deplin deoarece un business sănătos crește doar alături de comunitatea care îl susține”, declara Dragoș Pavăl, președintele Pavăl Holding.

Pavăl Holding controlează deja Dedeman, liderul pieței de bricolaj din România, și are investiții importante în mai multe sectoare economice.

Carrefour România a trecut pe pierdere înainte de vânzare

Aprobarea tranzacției vine după un an dificil pentru principala entitate a grupului francez pe piața locală. Deși Carrefour România S.A. a raportat în 2025 o cifră de afaceri record, de 14,18 miliarde de lei, compania a încheiat anul cu o pierdere netă de 64,39 milioane de lei.

În 2024, aceeași companie raportase un profit net de 52,47 milioane de lei. Numărul angajaților a crescut însă semnificativ, ajungând la 12.673 de persoane, cu peste 2.000 mai mult decât în anul precedent.

Supeco și fosta Cora au rămas profitabile

Celelalte entități importante din grup au înregistrat rezultate financiare pozitive în 2025.

Supeco Investment a raportat afaceri de 810,59 milioane de lei și un profit de 30,2 milioane de lei, în scădere față de anul anterior.

În schimb, Romania Hypermarche S.A., compania care operează magazinele preluate de la Cora, a trecut de la o pierdere de 123,38 milioane de lei în 2024 la un profit de 213,35 milioane de lei în 2025, în condițiile în care cifra de afaceri s-a redus la 605,9 milioane de lei.

Prin aprobarea Consiliului Concurenței, una dintre cele mai mari tranzacții din retailul românesc intră în etapa finală, consolidând poziția fraților Pavăl printre cei mai influenți investitori din economia locală.